رامز عقله طار يُوقع ضحيتان..مطرب مهرجانات وراقصة شهيرة

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دوت الخليج يرصد تفاصيل مقلب رامز جلال في برنامج رامز عقله طار الذي انطلق مع بداية شهر رمضان 2021، في قالبه الفريد الذي يحرص على تقديمه كل عام، وذلك على الرغم من العراقيل التي تعترض طريقه بعد عرض البرنامج.

ضحايا جديدة تنضم لقائمة برنامج رامز عقله طار

يحل حمو بيكا ولوردينا ليكونان ثالث ضحايا الفنان رامز جلال في البرنامج، حيث كان أول ضحاياه المطرب أحمد سعد، والثاني لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر رمضان صبحي، ليستكمل رامز مطاردة أبرز النجوم المتواجدين على الساحة.

مقلب رامز عقله طار

استعان رامز جلال بـ الفنان السعودي حسن عسيري والإعلامية سارة مراد، حيث يسهل عليه النيل من فريسته وضيوفه، حيث يستقبل “عسيري” الضيف ويأخذه في جولة داخل إحدى الملاهي السعودية التي تحمل اسم “Buzz Land”، ويبدأ الضيف بلعب بعض الألعاب للتسلية، ثم يأتي دور “سارة” التي تجمع الضيف بإحد الجمهور وهو رامز جلال الذي يتخفى في زي “هندي”، بعدما تقنع الضيف أنه اختيار عشوائي كي ينالوا فرصة الصعود معه إلى إحدى الألعاب.

يدخل الضيف إلى "كبينة" مغلقة توجد على الأرض، ويتم رفعها إلى أعلى لعشرات الأمطار بناقلتيين قويتين، حتى يصبح الضيف معلقًا في الهواء، ومن ثم يتم أبتزازة ومضايقته داخل الكبينة حتى يكتشف أنة في ورطة ومعلقًا في الهواء بين السماء و الأرض، ما يدفعه للقفز من أعلى، ولكنه يسقط على منطقة أمان معده له من قبل.