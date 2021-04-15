فاروق جعفر:«مجلس الزمالك باعني.. وأصريت على الرحيل من الإسماعيلي»

/627220/فاروق-جعفرمجلس-الزمالك-باعني-وأصريت-على-الرحيل-من-الإسماعيلي

أكد فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق أن أعضاء مجلس الزمالك ضحوا به فترة من الفترات ومنها الإنسحاب أمام الأهلي في المباراة الشهيرة، مشددا على أنه أصر على الرحيل من الإسماعيلي، ويتسعرض دوت الخليج أبرز تصريحات مدرب المنتخب السابق.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية على قناة أون تايم سبورت : " مجلس الزمالك وافقني على قرار الإنسحاب، وتفاجئت ثاني يوم أنني تحولت للتحقيق، في حقيقة الأمر أعضاء مجلس إدارة الزمالك باعوني".

وتابع فاروق جعفر: " أنا من اتذت القرار برحيل عن الإسماعيلي، لكني لم أكن أتمنى الرحيل عن الدروايش في ذلك التوقيت ، لكن الأجواء حينها جعلتني أتخذ القرار بالرحيل عن القلعة الصفراء".

تصريحات فاروق جعفر مع سيف سمير

وتابع جعفر: " أقرب الناس توفى من 6 أشهر بفيروس كورونا، ومن أكثر الأشخاص المحببة لي في الوسط الرياضي هم غانم و الخواجة و حسن شحاته". وواصل: " أحب مانويل جوزيه وهو أيضا يعشقني، ولا توجد أي خلافات شخصية بيينا". وجاء ذلك خلال برنامج سيف زاهر على قناة أون تايم سبورت، وهو برنامج رمضاني يذاع في الخامسة من مساء من شهر رمضان.

يذكر أن هذا يتبادل مع برنامج أقر و أعترف الذي يقدمه أحمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورت ، والتي يتم إذاعته في تمام الساعة الخامسة مساء يوميا خلال شهر رمضان بالتناوب مع برنامج لعبة وحكاية مع سيف، الذي يقدمه سيف زاهر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق.

فاروق جعفر وتصريحات نارية مع سيف زاهر

ويدخل برنامج «أقر وأعترف» موسمه الثاني اليوم، باستضافة أبرز النجوم الرياضية خلال شهر رمضان الكريم، متجاوزين كل الخطوط الحمراء.

ووفقًا للبرومو التى نشرته القناة، فإن البرنامج يركز على أبرز الذكريات التى تتعلق بأذهان الجماهير، والتفاصيل المتعلقة بعدد من المباريات والبطولات، والكواليس الخاصة بالأحداث الرياضية السابقة، بتصريحات جريئة لأول مرة.