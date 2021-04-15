/627221/أبرزهم-سد-النهضة-وإحتجاز-الصيادين-ملفات-ساخنة-أمام-وزيرالخارجية-بالبرلمان-شكري-يؤكد نستعيد-علاقتنا-بأفريقيا-والمجتمع-الدولي-يرصد-تعنت-أثيوبيا

عقدت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلي اجتماعا بحضور سامح شكري، وزير الخارجية للرد علي بيانه الذي عرضه أمام مجلس النواب مع انطلاقة الفصل التشريعي الحالي فى فبراير الماضي، وذلك فيما يخص الجانب الأفريقي وتطورات جميع الملفات ذات الصلة بالقارة السمراء، وعلي رأسها ملف سد النهضة.

وزير الخارجية: سد النهضة قضية وجودية

يقول سامح شكري وزير الخارجية أن ازمه سد النهضة مرهون بمدي الضرر الذي سيقع علي مصر مشيرا إلي أن مفاوضات سد النهضه اخذت وقت طويل خاصة التعنت في الاتفاق علي المليء الثاني من سد النهضة مشيرا إلي أن مصر موقفها واضح جدا بالتواصل لاتفاق قانوني ملزم .

لن يقع ضرر على مصر

كما يشير وزير الخارجية سامح شكري أنه لن يقع ضرر علي مصر مشيرا إلى دي أن أجهزة الدولة ترصد بشكل لحظي بهذه القضيه الوجودية للشعب المصري ولا تهاون فيها مؤكدا أنه حتي الآن الجهود المبذولة وتفهم الأطراف الثلاثة لن تؤتي يدبثمارها كما كنا نتوقعه وأن المفاوضات لم تصل إلي نتيجه من خلال التشاور والتواصل وتفعيل دور المراقبين مثل الولايات المتحدة والاتحاد الافريقي .

رصد تعنت أثيوبيا

وأكد شكري أن المجتمع الدولي يرصد تعنت اثيوبيا وحين لجوء مصر للمجتمع الدولي يكون واضح تماما أن مصر قد استنزفت كل الجهود المبذولة من تعنت الأعمال الأحادية من الجانب الاثيوبي.

الدول الممولة للسد

وعن تمويل سد النهضة .. أردف سامح شكري وزير الخارجية:” لايوجد دول تمول سد النهضة بشكل مباشر ،مشيرا إلي أن كل شركائنا الدوليين مقدمة أن مشروع سد النهضة محل خلاف بين الدول الثلاثة لذلك تتجنب الدول الإنخراط في ازمة تمويل السد قائلا : لا توجد دول صديقة ذات علاقات وطيدة مع مصر تمول سد النهضة ولكن هناك شركات تقوم بذلك.

سياسة واضحة بشأن سد النهضة

وقال وزير الخارجية، سامح شكرى، لا نعيش في عالم مثالي وكل شيء مرهون بسياسات دول، مؤكدا علي أن مصر سياستها واضحه بشأن سد النهضه، وكذلك سياسات مصر تجاه دول افريقيا موضوعه ضمن خطط وأولويات مرحلة.

حل أزمة الصيادين المحتجزين فى إريتريا

أعلن سامح شكري، وزير الخارجية، الاستعداد لترتيب زيارة لوفد برلماني إلى إريتريا لحل مشكلة الصيادين المحتجزين هناك، مشيرا إلى أنه سيتم تجهيز كافة الاستعدادات لاستقبال الوفد على أعلى مستوى.

وأكد وزير الخارجية، سامح شكرى، أن الترتيب الجيد وتوظيف كافة العلاقات المشتركة مع إريتريا والتنسيق مع جميع المسئولين، إلا أننا لا نضمن النتائج، لأن القرار ليس في أيدينا.

الإنخراط داخل أفريقيا

من جانبه قال رئيس لجنه الشؤون الإفريقية، بمجلس النواب، شريف الجبلي، إن الطيران المصري غير متوافر في دول إفريقية عديدة في حين وجود شركات أخري تعمل داخل إفريقيا، مشيرًا إلى أن الدخول في كافة المجالات داخل افريقيا يتيح لنا الانخراط في تواجدنا داخل كل بلدان افريقيا.

أهمية القوى الناعمة

واضاف رئيس لجنة إفريقية النواب، شريف الجبلي:” دور وزارة الخارجية هو أن تتبني خطة تشمل متابعة خطط وتنفيذ التواجد المصري داخل أفريقيا في كافة المجالات من ثقافة وصحة وإنشاءات وزراعة، مؤكدا على ضرورة وجود مصر داخل الدول الإفريقية، عن طريق القوي الناعمه في كل المجالات ويحب أن يكون هناك استراتيجية واضحه تتبناها وزارة الخارجية.