توقيع مذكرة تفاهم بين مصر للطيران والخطوط السودانية

جدة - نرمين السيد - شهد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لمصر للطيران والخطوط الجوية السودانية؛ وذلك بحضور خالد الشيخ، نائب السفير السودانى بمصر.





وقّع المذكرة ياسر تيمو، مدير عام الخطوط الجوية السودانية، ومن الجانب المصرى؛ الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.

وفى بداية الاجتماع؛ رحَّب وزير الطيران بياسر تيمو مدير عام الخطوط الجوية السودانية مشيدًا بأهمية الشراكة الاستراتيجية بين شركة مصر للطيران والخطوط الجوية السودانية من أجل تعزيز فرص التبادل التجارى وتنشيط حركة السفر والطيران ضمن خطة الحكومة المصرية فى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال تسخير كافة الإمكانيات ونقل الخبرات المصرية للجانب السودانى وخاصة فى مجال الطيران المدنى.

وأضاف منار أن مذكرة التفاهم تتضمن قيام كوادر مصر للطيران بتدريب العاملين بالخطوط الجوية السودانية فى مجالات قيادة الطائرات وتدريب الضيافة الجوية وكذا المشاركة فى تحديث أسطول الخطوط السودانية من الطائرات وإدارة تخطيط الشبكات وتطوير أنشطة صيانة وعمرة الطائرات بالخطوط السودانية وتقديم كافة الخدمات الاستشارية فى مجالات الجودة والاعتمادات الفنية منها شهادة الأيزوا وال TSO، بالإضافة لتطوير الخدمات المقدمة فى مجال الأسواق الحرة والخدمات الجوية وتدريب العاملين بالخطوط السودانية فى مجال أمن الطيران وكذا تطوير الخدمات الأرضية وتوفير المعدات والتأهيل للحصول على اعتماد شهادة الإيزاجو والتعاون فى مجال الشحن الجوى ومناقشة أوجه التعاون المستقبلية الأخرى وذلك لمواكبة زيادة حجم الحركة الجوية والتجارية المتوقعة بين البلدين وبما يساهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى للشركتين الوطنيتين.

وقد اتفق الجانبان على تشكيل محموعة عمل مشتركة بين الطرفين وعقد اجتماعات دورية لمتابعة موقف المشروعات والتعاقدات المنبسقة من مجالات التعاون المتفق عليها.

ومن جانبه؛ أعرب ياسر تيمو، مدير عام الخطوط الجوية السودانية عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع الشركة الوطنية مصرللطيران لما تمتلكه من خبرات وكوادر بشرية وإمكانيات فنية كبيرة مشيداً بتاريخ مصر للطيران العريق كونها أول شركة طيران أنشأت بافريقيا والشرق الأوسط.