فيديو.. مختار جمعة: الإسلام أعلى قيمة الإنسان واحترامه بغض النظر عن دينه

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى فيديو نشر عبر صفحته على موقع يوتيوب، بعنوان "رسالة إلى العالم هذا هو الإسلام"، إن الإسلام أعلى قيمة الإنسان واحترامه، بغض النظر عن دينه أو عرقه أو لونه أو جنسه.





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