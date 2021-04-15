رئيس مجلس الشيوخ ينعى مكرم محمد أحمد

جدة - نرمين السيد - نعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد احمد الرئيس السابق للمجلس الأعلى للإعلام ونقيب الصحفيين الأسبق والذى وافته المنية اليوم مؤكدا اننا فقدنا علما من اعلام الصحافة المصرية والعربية وقلماً وطنياً شريفاً.





وقال رئيس الشيوخ اننا ببالغ الحزن والاسى ننعى الفقيد الكريم نشاطر أسرته وكافة زملاءه وتلاميذه من رجال الإعلام والصحافة والفكر الأحزان داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.

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