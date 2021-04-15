مدبولى: الرئيس يهتم بمشروعات الصعيد والبرامج الزمنية للانتهاء من تنفيذها

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لمتابعة المشروعات التى تقوم الوزارة بتنفيذها، وذلك بحضور مسئولى الوزارة.





وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الفترة المقبلة ستشهد سلسلة من الافتتاحات لعدد من المشروعات الكبرى، التى تختص وزارة الإسكان بالجانب الأكبر منها، لافتا إلى أنه تم التنسيق أن تكون الانطلاقة من صعيد مصر، خاصة ما يتعلق بالمدن الجديدة (مدن الجيل الرابع)، مؤكدًا أن هذه المشروعات تلقى اهتمامًا كبيرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية؛ لمتابعة موقفها والبرامج الزمنية للانتهاء من تنفيذها.

وخلال الاجتماع، تناول وزير الإسكان أبرز المشروعات التى يتم تجهيزها للافتتاح فى محافظات الصعيد، والتى من بينها عدد من مدن الجيل الرابع، إضافة إلى التوسعات التى تم تنفيذها فى محطات معالجة الصرف الصحى ببعض محافظات الصعيد، إلى جانب مشروعات الإسكان الاجتماعى، و"سكن مصر" بتلك المحافظات.

كما استعرض الوزير أهم المشروعات الجارى تنفيذها فى الصعيد من خلال الجهاز المركزى للتعمير، والتى من بينها محور تنيدة جنوب الداخلة بالوادى الجديد/منفلوط بأسيوط، والذى يربط طريق شرق العوينات مع تنيدة بجنوب الداخلة، ويمتد شرقًا حتى منفلوط بأسيوط بطول 298 كم وعرض 14 مترًا، إلى جانب الطريق الإقليمى الشرقى حول مدينة أسوان، بطول 23كم، ويبدأ من طريق (أسوان/حلايب) وحتى (كوبرى أسوان الملجم)، وهو عبارة عن اتجاهين مرورين، إضافة لإنشاء كوبرى علوى بنهاية الطريق الإقليمى الشرقى حول مدينة أسوان بطول 735م، ويتم تنفيذه أعلى السكة الحديد وفى اتجاه كوبرى أسوان الملجم على النيل بدلًا من إقامة مزلقان، وذلك جنبًا إلى جنب المشروعات الأخرى العديدة التى يتم تنفيذها فى محافظات الدلتا، ومطروح، والتى تستهدف رفع كفاءة الطرق بهذه المحافظات.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، خلال الاجتماع، إلى موقف إعلان مبادرة رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين" لمنخفضى ومتوسطى الدخل، والمقرر إقامته فى مدن: حدائق العاصمة، وحدائق أكتوبر، ومدينة العبور الجديدة، ومدينة 15 مايو.

وعرض وزير الإسكان أهم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى تنفيذها فى كل من القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية من خلال الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، كما عرض موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى باقى المحافظات، الجارى تنفيذها من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

وفى الوقت نفسه، شهد الاجتماع استعراض الموقــف التنفيــذى لمشروعات الصرف الصحى فى إطار المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" كما عرض وزير الإسكان الموقف التنفيذى لأبرز المشروعات القومية الجارى تنفيذها، ومنها محور الفريق كمال عامر (ترعة الزمر سابقًا)، وهو محور حر للربط بين الطريق الدائرى جنوبًا (منطقة المنيب) والطريق الدائرى شمالًا (منطقة الوراق)، وامتداد للربط مع محور "تحيا مصر" بطول حوالى 15كم مقسم لـ4 قطاعات، فضلًا عن الموقف التنفيذى لمشروع "محور الفردوس".