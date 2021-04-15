فاروق جعفر: «مرتبي كان 75 جنية.. وباخد هدايا شقق وعربيات»

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أكد فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق أن اللاعبين يتقاضون مبالغ كبيرة للغاية خلال الأيام الحالية، مشددا أن أعضاء مجلس الزمالك ضحوا به فترة من الفترات ومنها الإنسحاب أمام الأهلي.

وقال فاروق جعفر عن إنتقاده لمرتبات اللاعبين : " وأنا كنت أفضل لاعبي مصر وكابتن نادي الزمالك كنت باخد 75 جنية مرتبي، لكن الحقيقة أنني كنت استقبل هدايا من أشخاص خارج وداخل الزمالك".

تصريحات فاروق جعفر مع سيف زاهر

ووضح فاروق جعفر: " في أحد المرات قام أحد رؤساء نادي الزمالك بإهدائي شقة في أحد عمارات المعادي، لكن اللاعب يشعر بالتشبع حينما يجد نفسه لديه سيارة خاصة به".

وواصل: سيف فاروق جعفر يتعرض للظلم بسبب إرتباطه بأسمي ".

واستكمل: " في المباراة الشهيرة التي أختلفت فيها مع حسن شحاته، بالفعل خرج مني تصريح غير موفق ، حسن شحاته لا يمتلك أدوات لإدارة الأندية".

وأضاف: " حسن شحاتة مدرب كبير ولديه العديد من الإمكانيات المتميزة لكن تدريب المنتخبات مختلف عن تدريب الأندية، ولن يجد نفس الأمور في الجانبين".

وقال: " شعرت بظلم كبير أمام الأهلي في المباراة الشهيرة التي أنسحب فيها الزمالك، وأنا من أصريت على الإنسحاب في تلك المباراة لأنه من غير الطبيعي أن يتم طرد لاعب من الفارس الأبيض في أول المباراة".

فاروق جعفر : الإنقسام داخل الزمالك هو سبب تراجع الفريق

وواصل: " الإنقسام بين مجلس إدارة الزمالك تسبب في ضعف أداء الفريق".

وأختتم: " التدريب فيه إهانة كبيرة، واللاعبيين في مصر هم من يتحكمون في القيادة وعلى رأسهم المدير الفني، في الكرة الحديثة أضبح لهم مميزات كبيرة". وجاء ذلك خلال برنامج سيف زاهر على قناة أون تايم سبورت، وهو برنامج رمضاني يذاع في الخامسة من مساء من شهر رمضان.

يذكر أن هذا يتبادل مع برنامج أقر و أعترف الذي يقدمه أحمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورت ، والتي يتم إذاعته في تمام الساعة الخامسة مساء يوميا خلال شهر رمضان بالتناوب مع برنامج لعبة وحكاية مع سيف، الذي يقدمه سيف زاهر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق.

برنامج حكايات مع سيف زاهر على أون تايم سبورت

ويدخل برنامج «أقر وأعترف» موسمه الثاني اليوم، باستضافة أبرز النجوم الرياضية خلال شهر رمضان الكريم، متجاوزين كل الخطوط الحمراء. ووفقًا للبرومو التى نشرته القناة، فإن البرنامج يركز على أبرز الذكريات التى تتعلق بأذهان الجماهير، والتفاصيل المتعلقة بعدد من المباريات والبطولات، والكواليس الخاصة بالأحداث الرياضية السابقة، بتصريحات جريئة لأول مرة.