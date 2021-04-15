مريام فارس تحت أنياب السوشيال ميديا..بسبب تصريحتها الهجومية على مصر

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مريام فارس المطربة اللبنانية التي أثارت الجدل خلال الساعات الماضية بسبب ظهورها في إحدى إعلانات رمضان 2021، بعدما خرجت لتهاجم الجمهور المصري منذ عامين، لتعود الأزمة على الساحة من جديد.

دوت الخليج يرصد تفاصيل أزمة مريام فارس وهجومها السابق على مصر منذ عامين في مهرجان موازين لايقاعات الدولية في المغرب عام 2019.

هجوم مريام فارس على مصر وجمهورها

قالت ميريام فارس، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد لها قبل حفلها بمهرجان موازين، إنها أصبحت ثقيلة على المصريين ولم يعدوا يرسلوا لها حفلات بسبب ارتفاع سعرها وأجرها قائلة: «أجري مرتفع عليهم».

قُوبلت تصريحات ميريام فارس آنذاك بالهجوم الشديد سواءً داخل مصر أو خارجها واتهمها البعض بالغرور الذي يُهلك الفنان وطالبها الكثير بالإعتذار للشعب المصري.

الجمهور يهاجم مريام فارس

شُن الجمهور المصري حملة هجومية على مريام فارس عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات الماضية، حيث جاءت التعليقات كالآتي: «مش كانت ثقيلة ع قلبك دلوقتي مصر وحشاكي، مصر كبيرة عليكي».

وغرد أحد النشطاء، قائلًا: «هي مش دي مصر اللي قولتي انك تقيلة عليها عمرك مكنتي هتبقى تريند غير من خلال مصر خليكي فاكرة الكلام ده كويس».

تعليق مريام فارس على مشاركتها في إعلانات رمضان 2021

علقت مريام فارس على ظهورها في الإعلان المصري، قائلة: “أنا فرحانة كتير بالنجاح يلي حققته الأغنية والإعلان. فرحانة كتير اني كون "Trending في مصر بعد أقل من ٢٤ ساعة من طرح الإعلان. وحشاني يا مصر”.