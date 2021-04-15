/627225/موسيماني-يضع-خطة-الأهلي-لعبور-الزمالك-تفاصيل

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الجهاز الفني للمارد الأحمر تحت قيادة بيتسو موسيمان المدير الفني الجنوب إفريقي قد قرر الدخول في معسكر مغلق لمدة 48 ساعة قبل مباراة الزمالك في قمة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها يوم الأحد القادم.

وقال سيد عبدالحفيظ عبر الموفع الرسمي للنادي الأهلي: " الجهاز الفني يسعى لفرض حالة من التركيز الفني والذهني على جميع اللاعبين، وذلك من أجل التجهز الجيد لمباراة الزمالك المهمة في الدوري الممتاز".

واكد مدير الكرة بالنادي الأهلي أن المارد الأحمر سوف يدخل في معسكر مغلق بداية من غد الجمعة وحتى موعد مباراة الزمالك والمقرر لها مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي و الزمالك في الدوري

وتقام مباراة الأهلي و الزمالك في تمام التاسعة والنصف من مساء يوم الأحد القادم ضمن منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من الدوري الممتاز، ويستضيف ملعب القاهرة الدولي اللقاء بين قطبي الكرة المصرية، وتبث قنوات أون تايم سبورت أحداث اللقاء.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك المتوقع

يذكر ان الأهلي حقق فوزا على النصر في إطار منافسات دور الـ 32 من كأس مصر في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الاسكندرية ودخل المارد الأحمر اللقاء بتشكيل مكون من : في حراسة المرمي: علي لطفي.

في خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، رامي ربيعة، سعد سمير.

في خط الوسط: وليد سليمان، صلاح محسن، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا.

في خط الهجوم: مروان محسن.

بدلاء الأهلي أمام النصر في كأس مصر

بينما جلس على دكة بدلاء الأهلي كل من: محمود كهربا، محمد شريف، بدر بانون، أليو ديانج، أفشة، والتر بواليا، مصطفى شوبير، محمد حسام ميدو، عبد الرحمن أشرف.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

بينما حقق الزمالك فوزا على حرس الحدود بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف في إطار منافسات كأس مصر في مباراة دخل الفريق الأبيض فيها اللقاء بتشكيل مكون من : تشكيل الزمالك في المباراة: في حراسة المرمي: محمود أبو جبل في خط الدفاع: حمدي المثلوثي – محمود علاء – محمد عبد الشافي – عبد المجيد. في خط الوسط: فرجاني ساسي – يوسف اوباما – إسلام جابر. في خط الهجوم: شيكابالا – الجزيري – حميد أجداد.