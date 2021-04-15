أسامة الأزهرى : أبى سعيد الخدرى أفنى عمره كله فى خدمة العلم وطلابه

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن الصحابى الجليل أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه لقب بـ "المعلم" فكان يُفسح المجال لـ "طلبة الحديث" بصيغ متعددة وأفنى عمره فى خدمة العلم وطلابه.





وأضاف الأزهرى خلال حديثه مع أحمد الدرينى، في برنامج "رجال حول الرسول"، المذاع على فضائية "DMC" أن القرآن الكريم ملأ وعى الصحابة رضوان الله عليهم ووجدانهم بالعلم وقدسيته، فتكررت كلمة العلم فى القرآن 500 مرة، مشيرا إلى أن أبى سعيد الخدرى اشتغل بصنعة العلم والتعليم وتفنن فيها وأصبح ماهرا بفنون التعليم.

وكشف الأزهرى أن أبى سعيد الخدرى سمع من الرسول ﷺ حديثًا :"سيأتيكُم أقوامٌ يطلبونَ العِلمَ فإذا رأيتُموهم فقولوا لَهُم مَرحبًا مَرحبًا بوصيَّةِ رسولِ اللَّهِ ﷺ واقْنوهُم قلتُ للحَكَمِ ما أقْنوهُم قالَ علِّموهُم"، وأدرك الخدرى أنه سيفنى عمره فى خدمة العلم وطلاب العلم.

وذكر أن أبى سعيد الخدرى شغف بتنفيذ وصية رسول الله ﷺ وكان مهتما ممن يقبل من الطلاب على العلم، لدرجة أنه كان يشرح الدرس مرات عديدة لمن يستوعب ببطء، ووصى الخدرى بضرورة رفع معنويات طلبة العلم، مشيرا إلى أنه نشأ فى بيت له عراقة فى العلم والدين فكان والده مالك بن سنان أحد الصحابة، فهو يوضع فى الطبقة العليا من علماء الصحابة.