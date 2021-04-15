جدة - نرمين السيد - أعلن المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط الانتهاء من صيانة وتهيئة المومياوات الملكية، التى تم نقلها إلى المتحف فى موكب مهيب يوم 3 أبريل، وبذلك يكون اكتمل وضع جميع المومياوات الملكية بفتارين العرض المخصصة لها داخل قاعة المومياوات، تمهيدا لاستقبال الزائرين يوم الأحد 18 أبريل الموافق يوم التراث العالمى.





وقالت إيناس جعفر، نائب الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف، فى تصريح اليوم الخميس، إنه تم أيضًا الانتهاء من تثبيت معظم التوابيت الخاصة بالمومياوات داخل القاعة، ويجرى استكمال الأعمال لتثبيت باقى التوابيت والقطع الأثرية الخاصة بالملك أمنحتب الثانى وتحتمس الرابع، موضحة أن جميع الأثريين يعكفون حاليا على وضع اللمسات النهائية للقطع الأثرية الخاصة بالملوك استعدادا لاستقبال الزائرين يوم الأحد. وأضافت أنه خلال الفترة الماضية عكف فريق الترميم على فك تغليف هذه المومياوات وفضها من كبسولة النيتروجين الخاصة بها وتهيئتها لاستقبال بيئة العرض الجديدة لها بالمتحف، وذلك وفقا للأساليب العلمية المتبعة. جدير بالذكر أن تذكرة الزيارة للمتحف تشمل زيارة قاعتى المومياوات والعرض المركزى، بسعر موحد للزائر المصرى 60 جنيها، والطالب المصرى 30 جنيها، والزائر الأجنبى 200 جنيه والطالب الأجنبى 100 جنيه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الآثار: الانتهاء من صيانة وتهيئة المومياوات الملكية بمتحف الحضارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.