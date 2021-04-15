وزير الطيران ناعيا مكرم محمد أحمد: صاحب البصمات الواضحة  

قدم الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، وجميع العاملين بقطاع الطيران المدني، العزاء لأسرة الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق، الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس، في مستشفى وادي النيل بعد فترة صراع مع المرض.

ونعى وزير الطيران المدني، الراحل مكرم محمد أحمد قائلا:" كان أحد أعمدة الصحافة المصرية الذي كان له بصمات واضحة ومسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات".

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