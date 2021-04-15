حمو بيكا يُصيبه حالة هستيرية في برنامج رامز عقله طار

/627227/حمو-بيكا-يصيبه-حالة-هستيرية-في-برنامج-رامز-عقله-طار

نال الفنان رامز جلال من مطرب المهرجانات حمو بيكا في الحلقة الثالية من برنامجه رامز عقله طار، حيث أخذ يسخر منه منذ اللحظة الأولى من وصوله إلى مدينة الملاهي واستقبال الفنان السعودي حسن عسيري له.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مقلب رامز عقله طار، حيث لن يسلم حمو بيكا والراقصة لوردينا من سخرية رامز جلال التي يتبعها في كل موسم من برنامجه الخاص بالمقالب.

حمو بيكا في رامز عقله طار

أصاب حمو بيكا حالة من الذعر فور ارتفاع المركبة التي يتم داخلها المقلب، ليبدأ في السباب والشتائم، لتصيبه حالة هستيرية محاولًا فهم ما يجرى داخل اللعبة، قائلًا: “الله يبتليكم بمصيبة”.

وتم تصوير البرنامج في مدينة الملاهي الترفيهية الكبرى في العاصمة السعودية الرياض، تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية.

رامز عقله طار

يدخل الضيف إلى "كبينة" مغلقة توجد على الأرض، ويتم رفعها إلى أعلى لعشرات الأمطار بناقلتيين قويتين، حتى يصبح الضيف معلقًا في الهواء، ومن ثم يتم أبتزازة ومضايقته داخل الكبينة حتى يكتشف أنة في ورطة ومعلقًا في الهواء بين السماء و الأرض، ما يدفعه للقفز من أعلى، ولكنه يسقط على منطقة أمان معده له من قبل.

الجدير بالذكر، أن رامز جلال يستضيف عدد كبير من نجوم الفن والرياضة، حيث حل كلًا من الفنان أحمد سعد واللاعب رمضان صبحي، ليليهم المطرب الشعبي حمو بيكا ولوردينا.