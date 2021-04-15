/627228/رامز-جلال-يسخر-من-حمو-بيكا-ويتغزل-في-لوردينا

سخر الفنان رامز جلال من المطرب الشعبي حمو بيكا والراقصة لوردينا، فور وصولهما إلى مدينة الملاهي في المملكة العربية السعودية، قائلًا: “اية الي لابسه ده..بدلة الخديوي”، إلا أن لوردينا كان لها نصيب وافر من وصلة الغزل.

دوت الخليج يرصد أبرز تفاصيل الحلقة الثالثة من برنامج رامز عقله طار التي حل فيها حمو بيكا مع لوردينا، ليثيران حالة من المرح والسخرية بين الجمهور.

حمو بيكا ولوردينا

انتاب حمو بيكا ولوردينا حالة من الرعب فور صعودهما بالمركبة المغلقة التي تتعطل بهما ليكتشفون أنهما في ورطة كبيرة، ويحاول رامز مضايقتهما لينجح في خطته ويثير غضب حمو بيكا.

تعمد رامز جلال مضايقة ضحايا في برنامجه، من خلال الطلقات التي يصوبها تجاههما، حيث نال من حمو بيكا ولوردينا في حلقة اليوم.

برنامج رامز عقله طار

يدخل ضحية رامز في الفخ فور ركوب اللعبة الأخيرة المركبة المغلقة، ومن ثم يتم رفعها إلى أعلى لعشرات الأمطار بناقلتيين قويتين، حتى يصبح الضيف معلقًا في الهواء، ومن ثم يتم أبتزازة ومضايقته داخل الكبينة حتى يكتشف أنة في ورطة ومعلقًا في الهواء بين السماء و الأرض، ما يدفعه للقفز من أعلى، ولكنه يسقط على منطقة أمان معده له من قبل.

الجدير بالذكر، أن رامز جلال يستضيف عدد كبير من نجوم الفن منهم حمو بيكا، والفنان أحمد سعد، وسمية الخشاب، ولوردينا، ومحمد هنيدي، وملك قورة، ورمضان صبحي، فضلًا عن عدد كبير من نجوم الرياضة والفن.