حسن يوسف: الزمالك أحسن نادي في مصر

علق حسن يوسف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود على هدفه في مرمى الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس مصر ، وأستطاع الفارس الأبيض تحقيق التأهل على حساب نادي الحدود عقب التغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وأعرب حسن يوسف عن سعادته الكبيرة بإحرازه هدفا في مرمى الزمالك، مؤكدا أن الهدف في الفارس الأبيض وهو أفضل نادي في مصر يعني له الكثير، وذلك خلال اللقاء الذي خسره حرس الحدود أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

هدف حرس الحدود في مرمى الزمالك

وقال حسن يوسف عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام على الهدف الذي سجله في مرمى نادي الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد السويس: " الحمد لله كثيرا على الهدف فى أحسن نادى فى مصر".

أهداف حرس الحدود و الزمالك في كأس مصر

وسجل حسن يوسف هدف التقدم المباراة، خلال الدقيقية 9 من عمر المباراة بعد استلام جميل علي حدود منطقة الجزاء وسددها بقوة أقصي الزاوية اليمني.

وجاء الفرنسي باتريك كالتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، بتشكيل فريقة أمام حرس الحدود، في كأس مصر، والتي تشهد علي العديد من الغيابات.

تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود

تشكيل الزمالك في المباراة: في حراسة المرمي: محمود أبو جبل

في خط الدفاع: حمدي المثلوثي – محمود علاء – محمد عبد الشافي – عبد المجيد.

في خط الوسط: فرجاني ساسي – يوسف اوباما – إسلام جابر.

في خط الهجوم: شيكابالا – الجزيري – حميد أجداد.

وكان الزمالك قد دخل مباراة حرس الحدود بقائمة مكونة من : في حراسة المرمى: محمد أبوجبل ومحمد عواد .

في الدفاع: محمود علاء ، محمد عبد الشافي، أحمد فتوح ، محمد عبدالسلام ، حازم إمام ، حمزة المثلوثي ،حسام عبدالمجيد .

في الوسط: فرجاني ساسي، أوباما ، محمود عبدالعزيز، إسلام جابر، شيكابالا، حسام أشرف، يوسف أسامة، حمدي علاء .

في الهجوم: سيف الدين الجزيري، حميد احداد ، مروان حمدي .