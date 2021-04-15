حمو بيكا: "لابس صاغة بـ 100 ألف جنيه"

كشف المطرب الشعبي حمو بيكا، عن ارتدائه صاغة بنحو 100 ألف جنيه، بعدما سأله رامز جلال عن تكلفة ما يرتديه من الذهب ليعرف جمهوره ومتابعيه الحقيقة.

دوت الخليج يرصد رد فعل حمو بيكا ولوردينا بعدما اتضحت الرؤية وظهر أمامهم الفنان رامز جلال الذي أوقعهم في الفخ، وذلك للعام الثاني على التوالي بالنسبة لحمو بيكا.

رد فعل حمو بيكا

اثار ظهور رامز جلال، دهشة حمو بيكا بعدما تحرر من الملابس التنكرية التي كان يرتديها ليحبك لعبته على الضيف، قائلًا: “تاني يا رامز تاني”، ليقابله بالضحكات.

كما أبدى بيكا، إعجابه الشديد بلون شعر رامز جلال في برنامج الجديد، ليوعده أنه سيغير لون شعر للون الأحمر مثله، ومن ثم دفع رامز جلال بحمو بيكا ولوردينا في المسبح.

حضر بيكا للبرنامج بعد إقناعه أن تواجده بسبب افتتاح الملاهى الترفيهية خلال احتفالية موسم الرياض 2021، ودخل حمو بيكا ولوردينا فى عدة مغامرات منها لعبة "بينت بول"، واختبأ رامز ليضربهما بالبندقية.

الجدير بالذكر، أن رامز جلال يستضيف عدد كبير من نجوم الفن منهم حمو بيكا، والفنان أحمد سعد، وسمية الخشاب، ولوردينا، ومحمد هنيدي، وملك قورة، ورمضان صبحي، فضلًا عن عدد كبير من نجوم الرياضة والفن.