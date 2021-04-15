تجديد تكليف كريم سلام لتسيير أعمال وكيل مديرية الصحة بالقاهرة لمدة عام

جدة - نرمين السيد - قررت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تجديد تكليف الدكتور كريم أحمد السيد سلام، للقيام بتسيير أعمال وكيل مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، لشؤون الطب العلاجى لمدة عام.





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