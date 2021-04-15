شمال سيناء.. توزيع ألف كرتونة مواد غذائية على المستحقين بالشيخ زويد

جدة - نرمين السيد - وزع صندوق "تحيا مصر"، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى وجمعية تنمية المجتمع المحلى بالجورة، اليوم الخميس، بتوزيع ألف كرتونة مواد غذائية على المستحقين بقرى الشيخ زويد.





وقال الشيخ عرفات خضر رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلى بالجورة إنه "تم توزيع كراتين المواد الغذائية على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بقرية الجورة والقرى المجاورة، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم الأسر الأولى بالرعاية فى شمال سيناء، وبمناسبة شهر رمضان المبارك".

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