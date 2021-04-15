شيخ الأزهر ناعيًا مكرم محمد أحمد: أثرى الحياة الفكرية والصحفية  

نعى فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للإعلام، والذي وافته المنية، اليوم الخميس.

وأكد الإمام الأكبر أن الفقيد الراحل كانت له إسهامات كبرى في خدمة الصحافة المصرية والعربية، ما وضعه في مصاف كبار الكتاب والمفكرين الذين أثروا الحياة الفكرية والصحفية في مصر.

ويتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء إلى كل الكتاب والمفكرين والأسرة الصحفية، وعائلة الفقيد العزيز الراحل وكل محبيه، داعيا المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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