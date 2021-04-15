تقارير صحفية: محمد شريف على رادار طرابزون سبور التركي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن دخول محمد شريف مهاجم النادي الأهلي، دائرة اهتمام نادي طرابزون سبور التركي، من أجل ضمه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل، عقب نهاية الموسم الحالي.

ذكر موقع "transfermarket" العالمي، أن نادي طرابزون سبور التركي يستهدف التعاقد مع محمد شريف في فترة الانتقالات القادمة، في ظل تألق المهاجم اللافت للنظر مع الأهلي ومنتخب مصر مؤخرا.

واشار الموقع إلى أن النادي التركي، يستعد لتقديم عرض رسمي للحصول على خدمات محمد شريف في الفترة المقبلة.

ويحتل فريق طرابزون سبور المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري التركي هذا الموسم برصيد 58 نقطة، بفارق 12 نقطة عن فريق بشكتاش المتصدر.

وخاض محمد شريف مع الأهلي في الموسم الحالي 21 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالهم 7 أهداف وصنع 4، كما شارك في 3 مباريات دولية مع منتخب مصر، سجل خلالهم هدفين.

وأعلن الأهلي مؤخرا عن تمديد تعاقد محمد شريف لمدة موسمين، بعد أن لعب الموسم الماضي معارا لفريق إنبي، وحصل على وصافة هدافي الدوري المصري، خلف عبد الله السعيد نجم بيراميدز.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة القمة أمام نظيره الزمالك يوم 18 إبريل الجاري في إطار مسابقة الدوري العام المصري.