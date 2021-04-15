وزارة الصحة: مصنعان لإنتاج لقاح كورونا.. وبدء الإنتاج قريبا

قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، إن وزيرة الصحة فى شهر أكتوبر الماضى بدأت فى التواصل مع الجانب الصينى لتصنيع لقاح ضد فيروس كورونا، ويجرى حاليا التجارب على اللقاح، لافتًا إلى أن هناك مصنعين فى فاكسيرا يعملان على تصنيع هذا اللقاح، وفى القريب العاجل ستبدأ عملية التصنيع.

وأضاف رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، فى تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن وزيرة الصحة طلبت من منظمة الصحة العالمية إرسال فريق لمعاينة المصانع فى فاسكيرا التى ستصنع اللقاح ضد كورونا، موضحا أن فريقا من الصحة العالمية أجرى زيارة لمصانع فاكسيرا وأثنوا ثناءً حسنًا على مكان التصنيع.

ولفت رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، إلى أن الدولة اتخذت قرارات هامة لمنع انتشار فيروس كورونا خلال شهر رمضان، بينها منع إقامة موائد الرحمن والاعتكاف بالمساجد، بجانب التشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال أداء صلاة التراويح، لافتا إلى أن التجمعات العائلية تتم بشكل شبه يومى فى رمضان، ولابد أن نقلل التجمعات خصوصا مع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لمنع تفشى الفيروس، ومن يشعر بأعراض خفيفة يلتزم بيته حتى زوال الأعراض.