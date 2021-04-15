عاجل.. الرئيس السيسى يبحث مع نظيره الجيبوتى تطورات قضية سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث بشأن عدد من موضوعات التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين، خاصةً على الصعيد الاقتصادى والتبادل التجارى وزيادة الاستثمارات البينية، وذلك فى ظل التعاون الثنائى والإقليمى الممتد بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة وصون الأمن والاستقرار، خاصةً فى منطقتى القرن الإفريقى والبحر الأحمر.

وقد تقدم الرئيس بالتهنئة إلى شقيقه الرئيس جيله بمناسبة إعادة انتخابه لولاية جديدة، معربا عن تمنياته بخالص التوفيق والنجاح فى مهمته لتحقيق التقدم المنشود للشعب الجيبوتى الشقيق.

من جانبه، أكد الرئيس جيله اعتزاز جيبوتى بالعلاقات التاريخية والأخوية التى تربط بين البلدين الشقيقين، لاسيما فى ضوء حرص مصر المستمر على تلبية الاحتياجات التنموية لبلاده، مشيراً فى هذا الصدد إلى وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك فى مختلف المجالات.

وعلى صعيد القضايا الإقليمية، تم تبادل الرؤى بشأن تطورات قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم وشامل حول ملء وتشغيل السد، وقد تم التوافق بشأن أهمية تسوية هذه القضية الحيوية لتفادى تأثيرها السلبى على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.