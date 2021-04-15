إنفوجراف .. صك الأضحية من الأوقاف

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير إن الأضحية فى يد أمينة، بدون أى مصروفات إدارية، مؤكدًا أنها تصل للمستحقين بعزة وكرامة وبمراعاة جميع الضوابط الشرعية. وذكر أن الذى يرغب فى شراء صك الأضحية عليه التوجه إلى جميع مديريات الأوقاف، والبنك الركزى المصرى، وفروع بنك مصر والبنك الأهلى.

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