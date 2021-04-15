لواء طيار: يجب تدريب المضيفين عمليًا لرفع مستوى كفاءتهم

/627239/لواء-طيار-يجب-تدريب-المضيفين-عمليا-لرفع-مستوى-كفاءتهم

أكد اللواء طيار أشرف شعراوي، أن تدريب الطلاب الراغبين في العمل بمجال المضيفين والمضيفات عمليًا، أهم بكثير من التدريب النظري فقط مؤكدًا أن التدريب العملي يساهم في رفع كفاءة ومستوى المضيفين ما يساهم في تقليل الأخطاء.

وقال "شعراوي" في تصريح له، أنه يقوم بتدريب الطلاب في الأكاديمية الضيافة الجوية Sky Dream داخل بعض قطاعات تدريب مصر للطيران، بالاضافه الى الاستعانة بمحاضرين ومدربين من مختلف شركات الطيران العاملة فى مصر .

تدريب الطلاب

وأشار إلى أنه يتم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية خلال تدريب الطلاب هذا فضلا عن تدريبهم على اتباع الاجراءات الاحترازية ورفع مستوى ثقافتهم حتى يتناسب مع الجنسيات والثقافات حتى يتم التعامل معها بشكل مختلف.

من جانبه طالب اللواء محمد منتصر رئيس الأكاديمية بطرح مبادرات لتخفيض أسعار الدورات للطلاب لتشجيعهم على الالتحاق بالتدريب والتأهيل قبل التقدم إلى شركات الطيران قائلًا :"هؤلاء يحملون سمعة مصر إلى العالم.