أحمد الشامي مهاجمًا ميريام فارس: "ايه اللي جابها تاني"

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شن الفنان المصري أحمد الشامي هجومًا حادًا على المطربة اللبنانية ميريام فارس بعد ظهورها في حملة إعلانية بمصر تابعة لإعلانات رمضان 2021.

دوت الخليج يرصد تفاصيل هجوم الفنان أحمد الشامي على ميريام فارس، وأزمتها الأخيرة بمصر، فضلًا عن تفاصيل حملتها الإعلانية.

أحمد الشامي يرفض رجوع ميريام فارس لمصر

غرد الشامي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، منتقدًا عودة ميريام لمصر قائلًا: "هي مش مريام قالت أن هي سعرها بقى تقيل على مصر.. ايه اللي جابها تاني؟"، ولاقت كلماته تأيد متابعيه.

أزمة ميريام فاس مع مصر وشعبها

وجاء موقف أحمد الشامي من رجوع ميريام فارس، بسبب هجومها على مصر خلال مؤتمر صحفي على هامش مهرجان موازين بالمغرب عام 2019، حيث أنها أجابت على سؤال أحد الصحفيين عن سبب عدم تقديمها لحفلات غنائية بمصر بأنها أصبحت ثقيلة على مصر لارتفاع أجرها، الأمر الذي أدى إلى إثارة جدلًا واسعًا بين الجمهور المصري فاعتبروا حديثها ذلك إهانة لمصر.

ميريام فارس تعتذر للشعب المصري

وخرجت ميريام بعد الهجوم الذي شُن عليها ببيانًا تعتذر فيه للشعب المصري موضحة أن ما حدث ما هو إلا سوء تفاهم بسبب لهجتها اللبنانية التي تجعل بعض الكلمات تُفهم بشكل آخر، وهو ما جعل البعض يحرف كلامها، وأكدت على أنها لن تتعالى على الشعب المصري ومصر التي صنعت نجوميتها.

إعلان ميريام فارس الجديد

ومن الجدير بالذكر، أن هذا الإعلان هو الأول لها بمصر منذ عامين بعد أزمتها الأخيرة، وتم تصويره بمدينة العلمين الجديدة بمشاركة بعض النجوم منهم أحمد حسن لاعب المنتخب السابق والفنان آسر ياسين.