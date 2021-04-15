صحيفة تركية:«محمد شريف لاعب طرابزون القادم قعد مصطفى محمد دكة»

/627232/صحيفة-تركيةمحمد-شريف-لاعب-طرابزون-القادم-قعد-مصطفى-محمد-دكة

كشفت تقارير تركية عن تعاقد نادي طرابزون التركي مع محمد شريف لاعب النادي الأهلي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، يأتي هذا في ظل تألق مهاجم المارد الأحمر مع فريقه والمنتخب المصري لكرة القدم، وكذلك في حاجة النادي التركي في التوصل لمهاجم على نفس إمكانيات مصطفى محمد.

وبحسب شبكة foto spor التركية أن محمد شريف مهاجم النادي الأهلي، تغيرت وجهة من نادي جالاتا سراي التركي، وأصبح قريب من الإنتقال لنادي طرابزون التركي خلال الأوقات القادمة، كذلك ذكرت الشبكة أن محمد شريف هو الذي دفع مهاجم جالاتا سراي مصطفى محمد إلى الاحتياط في المنتخب الوطني .

مصطفى محمد ينتقل لصفوف طرابزون التركي

وتابعت الصحيفة: " إدارة طرابزون سبور الذي كان يتابع مهاجم الأهلي البالغ من العمر 25 عاما تواصلت مع المنتخب المصري منذ فترة لكن الأخير طلبت سعرا، يذكر أن النادي التركي سيأخذ حقيبة شريف المليئة بالأهداف، الذي بدأ الموسم كالعاصفة وسجل 4 أهداف و 3 تمريرات حاسمة في 11 مباراة".

ووضحت الصحيفة: " النادي الأهلي لم يرد على نادي طرابزون حتى الأن، لكن يذكر أن اللاعب الشاب ، الذي مدد عقده حتى 2024 في يناير ، يريد أيضًا الخروج للإحتراف ، وطلب من ناديه الإذن باللعب في أوروبا".

محمد شريف ومفاوضات الدوري التركي

وتابعت: " الحقيقة أن صديقه المقرب مصطفى محمد قد قضى موسمًا رائعًا في جالاتا سراي، وهو أيضا من المصادر التي تفيد بأن محمد شريف أراد القدوم إلى طرابزون سبور".

وأختتمت الجريدة بإستعراض معلومات عن لاعب الأهلي: " هو محمد شريف؟ تاريخ الميلاد / العمر: 4 فبراير 1996 (25)، الجنسية: مصر، الطول: 1،84 م ، المركز: مركز مهاجم ، ينتهي العقد: 30 يونيو 2024".

الجدير بالذكر أن الأهلي حقق فوزا علي النصر في مباراة شهدت وتواجد كلا من : في حراسة المرمي: علي لطفي. في خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، رامي ربيعة، سعد سمير. في خط الوسط: وليد سليمان، صلاح محسن، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا. في خط الهجوم: مروان محسن.

بدلاء الأهلي أمام النصر في كأس مصر

بينما جلس على دكة بدلاء الأهلي كل من: محمود كهربا، محمد شريف، بدر بانون، أليو ديانج، أفشة، والتر بواليا، مصطفى شوبير، محمد حسام ميدو، عبد الرحمن أشرف.