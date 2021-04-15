/627234/نيفين-حمدي-عن-سد-النهضة-الأمن-المائي-جزء-من-الأمن-القومي-المصري-والقضية-مصيرية

قالت النائبة نيفين حمدي عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب وامين عام حزب حماة الوطن بأسوان أن اجتماع اللجنه اليوم بحضور السفير سامح شكري وزير الخارجيه قد تناول ملفات هامه علي رأسها تخوفات الشعب المصري تجاه ازمه سد النهضة ،مشيرة إلي أن وزير الخارجية أكد علي أن قضية المياة هي قضية مصيرية للشعب المصري وأن مصر لن تفرط في حقها تجاه مياه النيل مشيرة إلي أن تساؤلات وتخوفات الشعب ونوابهم تم طرحها علي وزير الخارجية لكي يكون هناك مصارحة ومكاشفه لما يحدث تجاه ازمه سد النهضة .

وأكدت نيفين حمدي عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب في تصريحات لتحيا مصر،أن وزير الخارجية أوضح بكل شفافية تعنت الجانب الاثيوبي لمفاوضات سد النهضة خاصة في الآونة الأخيرة، مشيرة إلي أن مصر لجأت للمجتمع الدولي ليكون شاهدا علي تعنت الجانب الاثيوبي لمفاوضات سد النهضة وان مصر ملتزمه بإبرام اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة .

وأشارت امين عام حزب حماة الوطن بأسوان النائبة نيفين حمدي، أنه خلال اجتماع اللجنة لمناقشة بيان وزير الخارجية سامح شكري بخصوص الشأن الإفريقي ومصالح المصريين بالخارج عن ازمه الصيادين المحتجزين في دولة إريتريا أكدت حمدي علي أن وزارة الخارجية والأجهزة المعنية علي تواصل دائم مع السلطات في دولة إريتريا للاطمئنان علي الصيادين المحتجزين تمهيدا للإفراج عنهم، لافتة إلي أن الدولة المصرية تعمل بكل طاقتها من أجل حماية المواطنين المصريين في الخارج .

ولفتت نيفين حمدي عضو مجلس النواب ،إلي حديث الرئيس السيسي خلال افتتاح مجمع الإصدرات الذكية والمؤمنة انه لا مساس بأمن مصر المائي وان كل الخيارات مفتوحة للحفاظ على أمن مصر المائي،مؤكدا على أن مصر مازالت متمسكة بالجلوس على مائدة الحوار وان التعاون أفضل لكل أطراف النزاع .

جاء ذلك علي هامش اجتماع لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب شريف الجبلي بحضور وزير الخارجية سامح شكري.