/627235/مسلسل-موسى-الحلقة-3-محمد-رمضان ينتقم-لـ-تارا-عماد

مسلسل موسى الحلقة 3 شهدت حالة من الحزن التي سيطرت على موسى الذي يجسد شخصيته الفنان محمد رمضان بسبب زواج حبيبته تارا عماد لإبن شيخ البلد فيقرر موسى الذهاب للفرح ويطلب من ابن شيخ البلد أن يلعب معه بالعصا، ويتمكن من الفوز عليه بسهولة، ما يولد بينهما رغبة في الانتقام، بضرب موسى بالعصا، ولكن والدته “حنيفة” تتلقاها بدلًا منه حتى سقطت على الارض من شدة الضربة، ويتوالى النزاع بين موسى والعريس حميد ابن شيخ البلد لتنتهي المعركة بحرق حميد وهروب موسى إلى الجبل.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل موسى الحلقة 3، بعدما تسائل الجمهور خلال الساعات الماضية عن ماذا سيفعل محمد رمضان بعد زواج نجاة حبيبته.

تفاصيل مسلسل موسى الحلقة 3

أختبأ موسى الذي يجسده محمد رمضان في الجبل وأثناء تواجده هناك شعر بالجوع الشديد فلم يجد ما يأكله في الجبل، ما جعله يصطاد الثعابين ويشويها على النيران ثم يأكلها.

وكان أول ظهور للفنان ضياء عبدالخالق الذي يجسد دور كبير المطاريد الذي أمسك رجاله بموسى، ولكن عندما عرف أن جده الشيخ صالحين محفظ القرآن، فك رباطه.

توعد "شداد" شيخ البلد بالإنتقام من موسى في نفس المكان الذي حرق موسى ابن شيخ البلد فيه وامام البلد كلها، حيث طلب شداد من أحد رجاله بأن يذهب للجبل و يخبر موسى أن والدته على قيد الموت، وحينما يأتي موسي إلي البلد ليطمأن على والدته سيفاجأ بأن العمدة بأستقباله لينتقم منه، ولكن لم تكتمل خطة شيخ البلد، حيث كشفهم موسى و قام بالإنتقام من الرجل الذي ارسله شيخ البلد لموسى.