/627236/نهاية-غير-مشرفة-لإبراهيموفيتش-مع-الساحرة-المستديرة

ذكرت تقرير صحفية اوروبية فيما سبق، أن زالاتان إبراهيموفيتش مهاجم الفريق الإيطالي إي سي ميلان ولاعب المنتخب السويدي، قد تسلم من الاتحاد السويدي بيان بشأن إيقافه لمدة ثلاث سنوات، بعد علم الاتحاد بشأن مشاركة اللاعب في شركة مقامرات بكرة القدم.

ونشر موقع "توتو ميركاتو" عن صحيفة "افتونبلاديت" السويدية، أن زلاتان انتهك ميثاق أخلاقيات الفيفا واليويفا، بعدما دخل كشريك في شركة مراهنات رياضية.

وتابع أن الفيفا يمنع اللاعبين الذين يشاركون في مسابقاتهم، من الحصول على أي مصالح داخل شركات من هذا النوع "شركات المراهنة".

وأضاف الموقع أن إبرا يخاطر بتلقي غرامة قدرها 100 ألف يورو، بالإضافة إلى إيقافه عن المشاركة في جميع أنشطة كرة القدم لمدة أقصاها 3 سنوات.

وأختتم بأن الصحيفة أكدت أن الاتحاد السويدي، على علم بهذه الحقائق منذ 3 سنوات، ولهذا السبب قرر عدم إدراج زلاتان ضمن القائمة التي خاضت مونديال 2018.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

سجل الدولي السويدي زالاتان إبراهيموفيتش مع فريقة الإيطالي ميلان في هذا الموسم 15 هدف، ليحتل بها المركز الخامس في ترتيب هدافي دوري إيطاليا لموسم 2020/2021، وهو في سن الـ 39 من عمره.

ويحتل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو صدارة هدافي الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 25 هدف، في هذا الموسم.

موقف ميلان في الدوري

يحتل ميلان المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 63 نقطة من أصل 30 مباراة، حقق من خلالها 19 انتصار، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 5 مباريات، إستطاع ان يسجل من خلالها 57 هدف، في حين تلقت شباكة 35 هدف في هذا الموسم.

إبراهيموفيتش مع المنتخب

شارك إبراهيموفيتش مع المنتخب السويدي 110 مباراة رسمية وودية سجل خلالهم 62 هدف، ليترأس هدافي المنتخب علي مر تاريخه، شارك مع المنتخب في بطولة كأس العالم 2014 بمونديال البرازيل، لعب 10 مباريات، سجل من خلالها 11 هدف.

في حين لعب زالاتان إبراهيموفيتش مع المنتخب السويدي في تصفيات اليورو 2016، وشارك في ثلاث مباريات في تلك البطولة ولم يسجل فيها، لتشهد علي أخر مبارياته بقميص المنتخب.