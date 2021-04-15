أحمد مالك يقع في وصلة سخرية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي..لهذا السبب

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تصدر هاشتاج أحمد مالك قائمة تريند "تويتر" العالمي بعد عرض الحلقتان الثانية والثالتة من مسلسل نسل الأغراب، الذي يجسد فيه الفنان الشاب أحمد مالك دور صعيدي.

دوت الخليج يرصد ردود فعل الجمهور على دور أحمد مالك بمسلسل نسل الأغراب، فضلًا عن تفاصيل العمل الذي أثار حالة من الجدل الواسعة عبر منصات السوشيال ميديا.

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية من الشخصية الصعيدية التي يجسدها أحمد مالك بمسلسله الرمضاني نسل الأغراب، حيث أنهم حصروه في دور الشاب الچان، وتقبلوا إلى حد ما كون أحمد داش يجسد تلك الشخصية لأنهم اعتادوا على رؤيته في مثل هذه الأدوار بعد مسلسله “طايع”، ولكنه لم يسلم هو الآخر من ردود أفعالهم.

ردود أفعال الجمهور على شخصية أحمد مالك وأحمد داش الصعيدية

وجاءت تعليقات الجمهور الساخرة كالتالي: " أحمد مالك: سويلنا كوبايتين نسكويك يا حرمه، لما تبقى لسه متخرج من ال AUC ويقولك في دور اتنين صعايدة..كل ما صورة أحمد مالك وأحمد داش تعدي قدامي بفتكر سعاد حسني ونادية لطفي لما كانوا عاملين رجالة.. أحمد مالك شكله من زايد مش لايق في دور صعيدي".

صناع عمل مسلسل نسل الأغراب

ينتمي مسلسل نسل الأغراب إلى الدراما الصعيدية، بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، إدوار، مي عمر، أحمد مالك، دياب، أحمد داش وريم سامي، تأليف وإخراج محمد سامي.