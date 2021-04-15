مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 3..بداية الطريق إلى الشر 

/627238/مسلسل-ملوك-الجدعنة-الحلقة-3بداية-الطريق-إلى-الشر

مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة الثالثة، بدأت الحلقة بحوار عنيف يصحبه الكثير من التهديدات بين عمرو عبدالجليل الذي يجسد دور زاهي العدال، وبين ملوك الجدعنة "سرية وسفينة".

دوت الخليج يرصد أهم تفاصيل الحلقة الثالثة من مسلسل ملوك الجدعنة بطولة عمرو سعد ومصطفي شعبان، وكيف سلكا كلًا منهما الطريق نحو الشر.

تفاصيل مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 3

بدأ العدال في تهديد سرية وسفينة ويحاول إقناعهم بتسليم الحقيبة له وإلا سيكون القتل حلفيهم، ويبدأ رجال العدال بإطلاق النار في الحارة بينما العدال يستمر في تهديد سرية وسفينة ويقترح عليهم بأن ينضموا إلى رجاله وإلا سينالون الخسارة، وأثناء اتصال مجدي بالعدال ليخبره بأن الشرطة تحاصر الحارة، يبرح سرية العدال ضرب حتى يجلعه يفقد الوعي، وتقوم الشرطة باشتباك مع رجال العدال لتنتهي بهروبهم.

يدور حديث بين سرية وسفينة حول المشاكل التي وقعوا بها مع أشخاص لن يقدروا على مواجهتهم، بينما يحاول سرية اقناعة بأن الحقيبة ستكون سبب في تغير حياتهم، ويتبادلا وجهات النظر حتى يقتنع سفينه في النهاية بوجهة نظر سرية.

دور مصطفى شعبان في ملوك الجدعنة الحلقة 3

وأثناء خروج سرية وسفينة بالحقيبة يقابلهم ظابط الشرطة ليأخذ سفينه لاستجوابه في قسم الشرطة، وقبل ذهابه يذهب ناصر إلى زوجته نوجة اخت سفينة وتبدا بينهم مشاجرة عنيفه تنتهي بأخبار ناصر لنوجة بأن سفينة تم القبض عليه.

وفي مشهد آخر، يحاول مجدي الاتصال بعدال ولكن دون جدوى، ثم يأتي دور ابن زاهي العدال لأول مرة أثناء حديثه مع صديقه ليخبره بأن الفيدوهات الموجودة على الهاتف يجب مسحها بأسرع وقت وإلا سيفضحوا أمام الجميع، فينهار ابن العدال ويحاول قطع أيده ثم يلجأ إلى الحشيش للهروب من حزنه وتوتره، وتأتي والدته للتحدث معه ولكنها يخبرها: "انت إمتى بيهمك يعني، انت طول عمرك مابيهمكيش غير نفسك وسهراتك وصحابك وبس خصوصًا الرجالة".

يأتي مشهد سفينه بعد استجواب الشرطة له بشأن هجوم رجالة زاهي العدال على الحارة، وأثناء خروجه يقابل روان حبه القديم لتخبره بضروره التحدث معه حول أشياء مهمة يجب أن يعرفها، ثم تخبره عن سبب انفصالها عنه وعن زواجها من ابن عمها وسفرها إلى كندا.

وانتهى مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 3 بذهاب سرية وسفينة إلى مكتبة عم حكم حتى يخفو الحقيبة عنده ويحاول عم حكم نصيحتهم لكن دون جدوى، وفي حالة من الغموض يأتي أحد الرجال المسلحين غير مكشوفي الوجه إلى الغرفة التي حُجز زاهي العدال بها فهل أتي لإنقاذه أم لقتله هذا ما سيتم معرفته في الحلقات القادمة.