مسلسل حرب أهلية الحلقة 3.. مفاجأت باسل الخياط تجيب على تساؤلات الجمهور

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مسلسل حرب أهلية الحلقة 3 استهلت أحداثها بإسترجاع يسرا التي تجسد شخصية "مريم" ذكرياتها مع باسل خياط الذي يجسد دور الدكتور يوسف، لتكشف عن كونه الرجل الوحيد التي كانت سعيدة معه بعدما استطاع التعامل مع تقلباتها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة الثالثة من مسلسل حرب أهلية، الذي أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية بسبب الغموض الذي سيطر على الحلقات الأولى.

تفاصيل مسلسل حرب أهلية الحلقة 3

وعلى الجانب الآخر بدأت تمارا الشخصية التي تجسدها الفنان جميلة عوض تنفيذ خطتها لتدمر حياة إحدى صديقاتها، ليدور بينهما حوار على الهاتف لتحاول الضحية التي تدعى نانسي أن تدرك ما تفعله صديقتها المقربة لتصدم بردها عليها لكونها تسعى إلى تدميرها.

يكشف باسل خياط لزوجته أروى كواليس علاقته بيسرا "مريم" بعدما ألحت عليه لتعرف المزيد عن تلك العلاقة المبهمة ولكنها لن تكن الحقيقة كاملة، ليوضح لها أن مريم مصابة بمرض خبيث وأيامها معدودة في الحياة لذا عليه التواجد بجواره بشكل يومي، وخاصة أن بنتها لن تتواجد بجوارها، ويطلب من زوجته الوقوف بجواره لأنه يمر بمرحلة صعبة حينما يشعر أن أيام والحياة ستحكم عليه بالفراق بينه وبين مريم المريضة التي تعلق بها بسبب ظروفها حسب روايته.

جميلة عوض تنتقم من صديقتها

انتقمت تمارا التي تجسدها جميلة عوض من أقرب أصدقائها بطريقة مخزية، فبعد تهديدتها لها بإرسال مقطع الفيديو لخطيبها طلبت منها الذهاب إلى عنوان ما في توقيت محدد واتفقت مع أحد أصدقائها على إستكمال الخطة كي يذهب خالد خطيب نانسي ويجدها في غرفة نوم الشاب حتى وإن كانت بكامل ملابسها وبالفعل نجحت خطتهما ليهرول خالد إلى العنوان ذاته ويجدها بغرفة النوم لتنهار نانسي، لتسعد تمارا حينما تعي أن خطتها تمت كما تريد.

تنتهي أحداث مسلسل حرب أهلية الحلقة 3 بالكشف عن دور باسل خياط الذي خطط لمرض مريم التي تجسد شخصيتها الفنانة يسرا، بعدما تلقى مكالمة هاتفية من الطبيب الذي يعالج مريم ليسأله إلى متى ستظل تلك القصة عالقة.