لميس الحديدي تشيد بمسلسل القاهرة كابول: "حوار يشتبك مع عقلك..ولا لحظة ملل"

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حازت الحلقة الثانية من مسلسل "القاهرة كابول" بطولة الفنان طارق لطفي، على إعجاب العديد من الجماهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكذلك عدد كبير من الإعلامين منهم لميس الحديدي.

دوت الخليج يرصد تعليق الإعلامية لميس الحديدي على مسلسل القاهرة كابول وخاصة الحلقة الثانية، التي لاقت إعجاب العديد من الجمهور.

لميس الحديدي تعلق على مسلسل القاهرة كابول

كتبت لميس الحديدي عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مشيدة بمسلسل القاهرة كابول: "القاهرة كابول حلقة كاملة من حوار وجدل مثير يشتبك مع عقلك.. ولا لحظة ملل".

وتابعت: "لقاء الأصدقاء الذين تفرقت بهم السبل، تحول إلى مباراة تمثيلية ساخنة وفريدة، بين طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد رزق، والمبدع عبد الرحيم كمال.. أحسنتم".

قصة القاهرة كابول

تدور أحداث القاهرة كابول ما بين فترة السبعينيات من القرن الماضي وحتى 2011 حول أربعة أصدقاء، جمعتهم طفولة مشتركة وكانت لديهم نفس الظروف الاجتماعية والمادية إلى حد كبير، كما أن تعليمهم واحد، لكن كل واحد منهم سلك طريقًا مختلفًا عن الآخر، ليتقابلو فيما بعد وتدور بينهم مشاجرات.

والمسلسل من بطولة كل من الفنان طارق لطفي، حنان مطاوع، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، نبيل الحلفاوي، شيرين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام علي.

الجدير بالذكر أن الحلقة الثانية من المسلسل انتهت باطلاق النار على أحمد رزق الذي يجسد دور خالد مخرج معروف قام بإنتاج أحد الأفلام التي تتخدث عن الإرهاب، وفي حالة من الارتباك عندما سمع أصدقائه طلقات النار هرول صديقاه طارق وعادل إليه بينما رمزي الذي يجسده طارق لطفي فهرب وكأنه هو السبب في قتله.