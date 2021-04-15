/627242/موسيماني-يهدد-لاعبي-الأهلي-قبل-مباراة-الزمالك-تفاصيل

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم داخل النادي الأهلي، على توقيع عقوبات كبيرة على أي لاعب مخالف يتجاوز الوزن الطبيعي خلال شهر رمضان، ويأتي ذلك في ظل حرص الشعب المصري على تناول وجبات وأكلات مختلفة خلال الشهر الكريم.

وعلم دوت الخليج أن بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب إفريقي توعد لاعبو الأهلي من الزيادة المفرطة في الوزن خلال شهر رمضان الكريم، وذلك من أجل الإستعداد الجيد للمباريات المقبلة حيث يستعد الأحمر للعديد من المواجهات في بطولتي الدوري و دوري أبطال إفريقيا.

وشدد موسيماني على ضرورة المحافظة على الوزن الطبيعي و القياسي لكل لاعب ، على أن يتم قياس معدلات اللياقة البدنية بإستمرار وهو أمر أعتاد عليه النادي الأهلي خلال الأيام الماضية.

ويستعد المارد الأحمر للمباراة المقبلة أمام الفارس الأبيض في إطار منافسات الدوري الممتاز، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري وهو لقاء مؤجل من الدور الأول، وتنطلق صافرة البداية بين الأهلي و الزمالك في التاسعة والنصف من مساء الأحد القادم على ملعب القاهرة.

الأهلي و الزمالك يتاهلا للدور القادم

يذكر ان الأهلي حقق فوزا على النصر في إطار منافسات دور الـ 32 من كأس مصر في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الاسكندرية ودخل المارد الأحمر اللقاء بتشكيل مكون من : في حراسة المرمي: علي لطفي. في خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، رامي ربيعة، سعد سمير. في خط الوسط: وليد سليمان، صلاح محسن، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا. في خط الهجوم: مروان محسن.

بدلاء الأهلي أمام النصر في كأس مصر

بينما جلس على دكة بدلاء الأهلي كل من: محمود كهربا، محمد شريف، بدر بانون، أليو ديانج، أفشة، والتر بواليا، مصطفى شوبير، محمد حسام ميدو، عبد الرحمن أشرف. بينما حقق الزمالك فوزا على حرس الحدود بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف في إطار منافسات كأس مصر في مباراة دخل الفريق الأبيض فيها اللقاء بتشكيل مكون من : تشكيل الزمالك في المباراة: في حراسة المرمي: محمود أبو جبل في خط الدفاع: حمدي المثلوثي – محمود علاء – محمد عبد الشافي – عبد المجيد. في خط الوسط: فرجاني ساسي – يوسف اوباما – إسلام جابر. في خط الهجوم: شيكابالا – الجزيري – حميد أجداد.