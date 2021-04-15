مسلسل نسل الأغراب الحلقة 3..ظهور ريم سامي وسر حياة والدة غفران الغريب

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استهلت الحلقة الثالثة من مسلسل نسل الأغراب باستكمال رئيس المباحث علي -دياب- حديثه مع عساف الغريب -أحمد السقا- داخل إحدى الغرف بمركز الشرطة، وبعد أن أخبر الأخير علي بأنه سيجري مساومة مع غفران -أمير كرارة- بتسليمه والدته مقابل جليلة وحمزة، أخبره علي أن من المحتمل أن ترفض جليلة وحمزه الرجوع له فتغير لون عساف وشعر بالضيق.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة الثالثة من مسلسل نسل الأغراب، التي شهدت أحداث مثيرة وحقيقة حياة والدة أمير كرارة ومساومة السقا له.

دياب في مواجهة مع أمير كرارة

وبعد أن أنهى علي حديثه مع عساف اتجه إلى مكتبه، حيث يتواجد غفران الغريب، وأخبره أن والدته لازالت على قيد الحياة، ففرح الأخير بذلك الخبر، ووجه سؤالًا لعلي حول بصف من هو، فأجابه علي أنه يستنكر أفعالهم الاثنين فكلاهما قتلا ونهب.

أحمد السقا يساوم أمير كرارة

جمع علي كلًا من أحمد السقا وأمير كرارة في مكتب واحد ليجدوا حلًا، فينكر عساف أن والدة غفران على قيد الحياة فيغضب الأخير ويشتبك معه وسرعان ما يفصل بينهما علي، فيساوم عساف غفران بإخباره بمكان والدته أو قبرها مقابل انفصاله عن جليلة واستغناه عن حمزه، فيرفض الأخير المساومة.

وتنتقل الأحداث إلى سراية غفران الغريب، حيث يجلس بغرفته فتدخل عليه زوجته جليلة فيخبرها بما حدث بينه وبين عساف ويسألها عن من ستختار هو أم عساف فتجيبه جليلة ب "أنت وولادي"، وتتبادل الأدوار وتسأله جليلة عن من سيختار هو أيضًا والدته أم هي، فيعم الصمت ويتوقف لسان غفران فتخرج جليلة وبعدها يصف نفسه بالغبي.

الظهور الأول لريم سامي

تظهر فاطمة -ريم سامي- كخادمة بسراية عساف الغريب، فيشتبكا معًا قبل أن تعلم بأنه صاحب السرايا، ومن ثم تخبره من هي وتحكي له عن حادث والديها الذي أدى إلى وفاتهما.

يتجه غفران إلى مكان عمله، حيث يعمل لديه أخيه محمد مهران، ومعلم نماري -محمد جمعة- الأخ الأصغر لعساف الغريب، ويؤكد غفران لأخيه أن نماري سيختار أخيه قريبًا لأنه طيب الأصل.

تتقابل جليلة مع ابنها حمزة -أحمد مالك- بحديقة السرايا، وتخبره أن تصرفاته تشبه والده عساف فيجيبها غاضبًا أن والده هو غفران الغريب، ومن ثم يسالها هو الآخر من سوف تختار عساف أم غفران فتجيبه ب "انتوا حمزة وسليم.. اللي فيه أمانكم"، فيقاطع حديثهما ابنها سليم ويتبادلا الأحضان.

يذهب غفران الغريب إلى بيت ابن عمه علي، ويطلب من زوجة عمه أن تتدخل وتجد حلًا لمشكلته مع عساف وأنها الفرصة الأخيرة لعساف لإرجاع والدته، وإلا ستقام الحرب وسيكون علي ابنها طرف فيها.

نجلاء بدر تطلب الزواج من بكري

تأخذنا الأحداث إلى غجر الزلط، حيث تطلب الغازية دهب -نجلاء بدر- من بكري كبير الغجر أن يتزوجها، ولكنه يرفض مبررًا أن من يحكم الناس صباحًا لا يجوز أن يتزوج غازية.

يرسل غفران اثنين ليتابعوا حركة عساف حتى يتمكن من معرفة مكان والدته، ولكن يصنع عساف فخًا لهم ويبرحهم ضربًا.

حقيقة حياة والدة غفران الغريب

تنتهي أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة الثالثة باستقلال عساف قطار وذهابه إلى بيت عجوز ليطلب منها رؤية ابنها أحمد ولكنها تخبره بأنه توفي منذ 10 سنوات، فوقع الخبر عليه كالصاعقة، بعدما كشف لها أنه ترك عنده والدة غفران كأمانة لديه.