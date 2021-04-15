صورة.. سفير ألمانيا بالقاهرة يشيد بالعمارة المبهرة للمتحف المصرى الكبير

جدة - نرمين السيد - وذكرت تغريدة لسفارة ألمانيا بالقاهرة على موقع التدوينات القصيرة (توتير) أن السفير نون أعرب عن سعادته بقيام إحدى الشركات الألمانية بصناعة فتارين العرض المتحف، وذلك خلال زيارته التى قام بها للمتحف.

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