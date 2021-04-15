أم الواعظات بالأوقاف: الإسراف فى الطعام والشراب والخدمات حرام شرعًا

وأوضحت خير الله، الشهيرة بأم الواعظات، خلال كلمتها الليلة فى الحلقة الرابعة من حلقات برنامج "مع الصائمين"، أن الإسراف أمر خطير جدًّا نهانا عنه القرآن الكريم، حيث يقول الحق سبحانه: (وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُوٓاْ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ)، ويقول سبحانه: (إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا) سورة الإسراء : آية 27.
وأضافت خير الله أن من أخطر أنواع الإسراف المنهى عنه، الإسراف فى الطعام والشراب بأن نشترى أو نصنع ما لا نأكل، ثم نلقى به فى سلات المهملات، فهو إضاعة للمال من جهة، وللنعمة من جهة أخرى، وأنه ليس من حق من يملك المال أن يؤدى إلى ارتفاع ثمن السلع بالإسراف فى استهلاكها فضلاً عن إتلافها، ولهذا نجد أن من بين القضايا التى اهتمت بها الشريعة الإسلامية "الانفاق والنفقات" لما لهما من تأثير مباشر على حياة الناس الذين يتفاوتون فى هذا الأمر فى بذل الأموال وإمساكها، فجاءت الشريعة لتمنع التوجُّهات المبنية على الأهواء، أو على مسالك خاطئة وتصورات مضرة بالمجتمعات حيث يمثل المال قوام الحياة وعصبها باعتباره مظهر من مظاهر القوة الاقتصادية للمجتمعات والدول.
وتابعت خير الله: ومن ثم لم تترك الشريعة الإسلامية التصرف فى المال للأهواء أو اجتهادات الناس، ولكن وضعت له ضبوط ومعايير وقواعد واضحة، فلا يمكن أن يقبل من أحد أن يخالف هذه الأسس، هذه الأسس والقواعد التى ترتب وتنظم حياة الناس، وتمنع ظلمهم بعضهم بعضًا، وتمنع ما يؤدى إلى اختلال الموازين، فإن الله سبحانه قد تكفل جل وعلا بأرزاق العباد، وفى الأرض ما يكفى كل مخلوق فى رزقه ومعاشه، ولكنما المشكلة هى تصرفات الآدميين التى أضرت بهم فيما بينهم، فوجد الفقراء والجوعى، ووجد من يتوفى بسبب الجوع، ووجد نقص الثمرات، ووجد الإخلال بالثوابت البيئية التى تطغى على بنى آدم.
وأشارت خير الله إلى أن كثرة الطعام عند الإفطار تؤدى إلى الفتور فى العبادة، أو التكاسل عنها، أو عدم القدرة عليها، وحسبنا حديث نبينا (صلى الله عليه وسلم): "مَا مَلَأ آدَمِى وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ؛ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ: فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ"، مبينة أن من أخطر أنواع الإسراف أيضًا , الإسراف فى استخدام المياه ، فقد نهانا نبينا (صلى الله عليه وسلم) عن الإسراف فى الماء حتى فى الوضوء. فعَنْ عَبْدِ الله ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رضى الله عنهما) أَنَّ النَّبِى (صلى الله عليه وسلم) مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ :" مَا هَذَا السَّرَفُ يَا سَعْدُ ؟ قَالَ: أَفِى الْوُضُوءِ سَرَفٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ"، وكذلك الإسراف فى الكهرباء أو أى خدمة من الخدمات التى قد يستأثر بها البعض مما يؤدى إلى حرمان غيره وتمنعه من الحصول عليها.
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