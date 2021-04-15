التعليم تنشر فيديو عن المدارس المصرية اليابانية.. 4 سنوات من النجاح

جدة - نرمين السيد - وجاء نص البيان: "فى أثناء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لليابان فى 28 فبراير 2016 قد تم الإعلان عن شراكة بين البلدين فى مجال التعليم، الأمر الذى يؤدى لتحسين التعليم المصرى، جاء ذلك بعد إعجاب الرئيس بالمدارس اليابانية خاصة عنصر الانضباط المدرسى والأنشطة الطلابية".

وأضاف البيان: "وفى العام الدراسى 2018/2017، أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن بدء تنفيذ تجربة المدارس المصرية اليابانية، ليصل عددهم إلى 48 مدرسة داخل 25 محافظة، فى العام الدراسى المقبل 2021/2022، ومن المقرر أن يزيد عددها فى السنوات المقبلة".

واستطرد البيان: "ويسعى نظام التعليم بالمدارس إلى تزويد الطلاب بمجموعة من المهارات عبر تقديم نظام تعليمى شامل يسمى فى نظام التعليم اليابانى التعليم الشامل للطفل، وهو نظام يقوم على تحقيق النمو المتوازن لكل من "العقل والقيم والجسد"، ويضمن أرضية لتنمية المهارات الأكاديمية وإثراء الوجدان والمشاعر الإنسانية والتطور البدنى والصحى معًا".

وكانت الوزارة قد أعلنت عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2021/2022، بداية من الخميس 8 أبريل 2021 وتستمر لمدة 15 يومًا، من خلال الرابط التالى https://ejs4students.moe.gov.eg

وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالمدارس.