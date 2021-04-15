وزيرة التضامن:«كنت بستلف من إخواتي لما مصروفي يخلص..ووالدتي كانت بتزعل مني لهذا السبب»

/627247/وزيرة-التضامنكنت-بستلف-من-إخواتي-لما-مصروفي-يخلصووالدتي-كانت-بتزعل-مني-لهذا-السبب

تحدثت الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن، عن علاقتها بأشقائها منذ الصغر مؤكدة علي أنها وأشقائها تعملوا من والدتها معني البيت وقيمة العمل.

و جاء ذلك فى بوست سابق لها فى عام 2016 بمناسبة وصولها لعام الخمسين، مؤكدة علي أنه وإشقائها استقوا من والدتها القوة قائلة:" أخواتي نبض القلب وروح الروح.. نتقاسم أفراحنا وأحزاننا.. ونداري مواقفنا الممنوع فعلها على أمي.. نشارك ملابسنا أحيانا وأحياناً نرفض ونتمرد.. نتسابق في الطبخ الأحلى".

وزيرة التضامن نفين القباج تتحدث عن نشأتها

وواصلت حديثه عن أشقائها:" نقترض من بعضنا عند نفاذ المصروف دون علم والدينا.. مذاكرة وسهر حتى الصباح مع جيراننا الفتيات.. نميمة فتيات في الغرف المغلقة وتغير أمي وتصخب.. وتلتف حولنا نحلم بعالم جديد وبحرية أكبر.. ليتنا نعود أخوتي وحبيباتي ونخرج خارج رحى الأيام التي تعصرنا وتشغلنا.. حلمنا بحرية ولم نكن نعلم أن هذا البيت هو ساحة حرية نتمنى العودة إليها".

الدكتورة نيفين رياض القباج من مواليد ١٠ نوفمبر ١٩٦٥ ٬ حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام ١٩٨٧ وماجيستير العلوم السياسية من جامعة كارلتون بكندا عام ١٩٩٢ وكان موضوعها إشكاليات المجتمع المدني في التكوينات الاجتماعية الحديثة

بدأت حياتها العملية والعلمية بالعمل كباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ثم انتقلت للعمل بجامعة أوتاوا في كندا عام ١٩٩٥ وشاركت في عدد من الأبحاث حول قضايا المرأة ثم شاركت عام ١٩٩٧ في البرنامج الإقليمي "المرأة العربية تتكلم "

وزيرة التضامن نفين القباج

عادت القباج للعمل بمصر وتولت نائب مدير المؤسسة الأمريكية للتنمية إلى أن انتقلت في عام ٢٠٠٣ للعمل استشاري للتخطيط الاستراتيجي بالمجلس القومي للطفولة والأمومة٬ وخلال عملها بالمجلس أعدت الاستراتيجية القومية وخطة عمل بعنوان "أوقفوا العنف ضد الأطفال" كما أعدت ملفات وثائقية عن ٦٠ قرية في ست محافظات لتنفيذ مبادرة "وقف ختان الإناث " وكذلك إعداد الملف التحضيري لإنشاء خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ بعد زيادة اكتساب خبرة من الخط الساخن لخدمة أطفال في خطر بالهند .

وفي عام ٢٠٠٥ تولت الدكتورة نيفين القباج منصب مدير برنامج حماية الأطفال بمنظمة اليونسيف مكتب مصر٬ ثم تم ترقيتها إلى منصب مدير برامج التخطيط والمتابعة والتقييم - السياسات العامة بمنظمة اليونسيف مكتب مصر.

وساهمت القباج في وضع خطط اليونسيف الخمسية في القطر المصري بما يتوازى مع الأولويات الوطنية والخطط الاستراتيجية وأطر الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية .

وفي إبريل ٬٢٠١٥ انتقلت إلى وزارة التضامن الاجتماعي للعمل مساعد أول لوزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية وساهمت خلال هذه الفترة في تصميم السياسات الاجتماعية لتحسين حياة الأسر الأكثر فقراً واحتياجاً .

كما تولت التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لموائمة البيانات الخاصة بالدعم النقدي في القري الفقيرة وتوحيد معايير القياس والتنسيق مع الشركاء الدوليين لتنفيذ استراتيجية وخطة عمل الحماية الاجتماعية .

كما ساهمت في وضع وتصميم نظم رصد وتقييم لعدد كبير من برامج الوزارة وتولت الدكتورة نيفين القباج إدارة عدد من الملفات المهمة منها ملف الأشخاص ذوي الإعاقة وملف المرأة وباعتبارهم من الفئات التي تشملها مظلة الحماية الاجتماعية