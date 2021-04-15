/627249/حلمت-بحرية-ولم-أكن-أعلم-أن-بيت-أبي-وأمي- هو-ساحة-حرية-أتمنى-العودة-إليها

تحدثت الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي عن علاقتها ببيت والدها ووالدتها حيث الدفء والعشق.. الأخوة والألفة.. القواعد والتعليمات بحسب وصفها، قائلة:" حلمنا بحرية ولم نكن نعلم أن هذا البيت هو ساحة حرية نتمنى العودة إليها"

وزيرة التضامن تتحدث عن علاقتها بأسرتها ونشأتها

وجاء ذلك فى بوست سابق لها فى عام 2016 بمناسبة وصولها لعام الخمسين، قائلة:" أتذكر بيت أمي وأبي.. الدفء والعشق.. الأخوة والألفة.. القواعد والتعليمات.. فيه تعلمت طيبة القلب وكرم الضيافة و.. أتذكر أبي بسحره وبهاءه.. بعناده وحنانه.. بساطته وكبريائه.. بذكاءه الحاد وعمق نظراته وبلمساته الحنونه ولعبه معنا. حينما شعرت في سنوات عمري الأولى بقسوة المرض والخوف من الموت.. وواجهت الموت وجها لوجه وانفطر قلبي على فراق أبي وتخيلت إني لن أضحك أبداً.. وضحكت. أتذكر أمي السيدة الأصيلة والأبية والصابرة والعزيزة والغالية.. ذكاء فطري لا يوصف.. وحكمة وخيراً كثيراً.. وست البيت ومرأة عاملة ومنها تعلمت معنى البيت وقيمة العمل.. صلبة كالجبل وعطوفه ومرهفة كفتاة رومانسية.. ومنها استقينا القوة أنا وأخوتي.. أخواتي نبض القلب وروح الروح.. نتقاسم أفراحنا وأحزاننا.. ونداري مواقفنا الممنوع فعلها على أمي.. نشارك ملابسنا أحيانا وأحياناً نرفض ونتمرد.. نتسابق في الطبخ الأحلى.. نقترض من بعضنا عند نفاذ المصروف دون علم والدينا.. مذاكرة وسهر حتى الصباح مع جيراننا الفتيات.. نميمة فتيات في الغرف المغلقة وتغير أمي وتصخب.. وتلتف حولنا نحلم بعالم جديد وبحرية أكبر.. ليتنا نعود أخوتي وحبيباتي ونخرج خارج رحى الأيام التي تعصرنا وتشغلنا.. حلمنا بحرية ولم نكن نعلم أن هذا البيت هو ساحة حرية نتمنى العودة اليها".

الدكتورة نيفين رياض القباج من مواليد ١٠ نوفمبر ١٩٦٥ ٬ حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام ١٩٨٧ وماجيستير العلوم السياسية من جامعة كارلتون بكندا عام ١٩٩٢ وكان موضوعها إشكاليات المجتمع المدني في التكوينات الاجتماعية الحديثة

بدأت حياتها العملية والعلمية بالعمل كباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ثم انتقلت للعمل بجامعة أوتاوا في كندا عام ١٩٩٥ وشاركت في عدد من الأبحاث حول قضايا المرأة ثم شاركت عام ١٩٩٧ في البرنامج الإقليمي "المرأة العربية تتكلم "

عادت القباج للعمل بمصر وتولت نائب مدير المؤسسة الأمريكية للتنمية إلى أن انتقلت في عام ٢٠٠٣ للعمل استشاري للتخطيط الاستراتيجي بالمجلس القومي للطفولة والأمومة٬ وخلال عملها بالمجلس أعدت الاستراتيجية القومية وخطة عمل بعنوان "أوقفوا العنف ضد الأطفال" كما أعدت ملفات وثائقية عن ٦٠ قرية في ست محافظات لتنفيذ مبادرة "وقف ختان الإناث " وكذلك إعداد الملف التحضيري لإنشاء خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ بعد زيادة اكتساب خبرة من الخط الساخن لخدمة أطفال في خطر بالهند .

وفي عام ٢٠٠٥ تولت الدكتورة نيفين القباج منصب مدير برنامج حماية الأطفال بمنظمة اليونسيف مكتب مصر٬ ثم تم ترقيتها إلى منصب مدير برامج التخطيط والمتابعة والتقييم - السياسات العامة بمنظمة اليونسيف مكتب مصر.

وساهمت القباج في وضع خطط اليونسيف الخمسية في القطر المصري بما يتوازى مع الأولويات الوطنية والخطط الاستراتيجية وأطر الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية .

وفي إبريل ٬٢٠١٥ انتقلت إلى وزارة التضامن الاجتماعي للعمل مساعد أول لوزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية وساهمت خلال هذه الفترة في تصميم السياسات الاجتماعية لتحسين حياة الأسر الأكثر فقراً واحتياجاً .

كما تولت التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لموائمة البيانات الخاصة بالدعم النقدي في القري الفقيرة وتوحيد معايير القياس والتنسيق مع الشركاء الدوليين لتنفيذ استراتيجية وخطة عمل الحماية الاجتماعية .

كما ساهمت في وضع وتصميم نظم رصد وتقييم لعدد كبير من برامج الوزارة وتولت الدكتورة نيفين القباج إدارة عدد من الملفات المهمة منها ملف الأشخاص ذوي الإعاقة وملف المرأة وباعتبارهم من الفئات التي تشملها مظلة الحماية الاجتماعية .

وفي يونيو عام 2018 تولت د.نيفين القباج منصب نائب وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية .

وتولت خلال هذه الفترة تصميم رؤية وخطة استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية بما يشمل مخططات ومؤشرات قياس تقدم النتائج في مستويات الحماية الاجتماعية والإشراف على تطوير برامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي" والتأكد من ميكنتها وتحديث بياناتها دورياً والإشراف على برامج التمكين الاقتصادي والتشغيل .

كما تولت التخطيط والمتابعة لتنفيذ عمليات التطوير المؤسسي لجميع العاملين ذوي الصلة ببرامج الحماية الاجتماعية والتنمية٬ وذلك لمواكبة عمليات التطوير وفقاً لقواعد الإصلاح الإداري وقانون الخدمة المدنية .

وتولت القباج الإشراف على عمليات مأسسة جميع قواعد بيانات الأسر الفقيرة والتأكد من عمليات الربط الإلكتروني بين المستويات الإدارة المختلفة بالوزارة وبين الوزارة والوزارت والجهات المعنية بتطوير قواعد البيانات القومية .

كما ساهمت الدكتورة نيفين القباج في إعداد عدد من القوانين واللوائح التنفيذية ذات الصلة بملفات الدعم والأشخاص ذوي الإعاقة وشئون المرأة والتمكين الاقتصادي تحت مظلة الوزارة .