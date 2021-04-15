627251 /627251/مساعد-وزير-الداخلية-الأسبق-التحول-الرقمي-أصبح-ضرورة-لمواكبة-العالم 10:48 م - الخميس 15 أبريل 2021 أكد اللواء محمد ذكي مساعد وزير الداخلية الاسبق، على أهمية إكتمال البنية الأساسية المعلوماتية للدولة المصرية، مشيرا إلى أن التحول الرقمي أصبح ضرورة حتمية من أجل مواكبة التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم الان. أهمية التحول الرقمي وأشار ذكي في مداخلة هاتفية على برنامج “الحقيقة” المُذاع على قناة “إكسترا نيوز”، إلى أهمية إفتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، والذي يعد من أحدث المشروعات التكنولوجية التي تنفذها الدولة، مؤكدا أنه بدون التحول الرقمي وإستخدام الرقمنة لن يكون هناك تقدم. وأضاف اللواء محمد ذكي ان الوقت الحالي أصبحت المصالح مرتبطة ببعضها، فالشهر العقاري مرتبط بالضريبة العقاربة ومرتبط بالرقم القومي، مشددا على البعد عن أي عملات تزوير والذي ستقل حدتها مع التطور التكنولوجي. تابع موقع دوت الخليج علي

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