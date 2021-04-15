/627233/الملاريا-تضرب-آرسنال-قبل-لقاء-سلافيا-براج-في-الدوري-الأوروبي-صور

نشر الدولي الجابوني أوبامينج لاعب الفريق الإنجليزي آرسنال علي صفحتة الشخصية عبر السوشيال ميديا إنستجرام، صورة له أثناء إنطلاق فريقة اليوم في الدوري الأوروبي، وإعلانه بإصابة الملاريا مع منتخبة في مبارياته في بطولة تصفيات كأس أمم افريقيا.

خاض منتخب الجابون مباراتين خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس الماضي، ضد كل من جمهورية الكونغو وأنجولا ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس امم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

علق اوبامينج علي الصورة قائلاً: " مرحبًا، شكرًا على جميع الرسائل والمكالمات.. لسوء الحظ أصبت بالملاريا أثناء تواجدي بالمنتخب الوطني في الجابون قبل عدة أسابيع".

وأضاف: "لقد قضيت بضعة أيام في المستشفى هذا الأسبوع ، لكنني أشعر بتحسن كبير كل يوم بفضل الأطباء الذين اكتشفوا الفيروس وعالجوه بسرعة كبيرة".

وأكمل: " لم أكن أشعر بنفسي حقًا في الأسبوعين الماضيين ، لكنني سأعود أقوى من أي وقت مضى قريبًا".

وأختتم: "سأشاهد رفاقي الآن (أرسنال)، مباراة هامة.. لنذهب ونفز بها".

مباراة الإياب بين الفريقين

تنطلق مباراة آرسنال وبراج سلافيا بعد قليل في التاسعة مساء، في لقاء إياب الدور الربع نهائي للدوري الأوروبي، علي ملعب إدين ارينا، ومن الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي هدف مقابل هدف.

القنوات الناقلة للمباراة بين آرسنال وسلافيا براج

تبث المباراة علي شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية ، علي قناة بي إن سبورت إتش دي 2 برايمير، بتعليق صوتي عادل خلو، وبي إن سبورت وان هانجري.

نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين

حسم التعادل الإجابي مباراة آرسنال وسلافيا براج بنتيجة هدف مقابل هدف، في مباراة ذهاب الدور الربع نهائي للدوري الأوروبي، وشهد علي اللقاء ملعب الأمارات بإنجلترا.

طالت أحداث المباراة علي الفريقن في احداثها من خلال صيام المباراة من الأهدف، حتي الدقيقة 86 ليأتي الفريق الإنجليزي بالهدف الأول في المباراة عن طريق اللاعب نيوكلاس بيبي، وأبى الفريق التشيكي سلافيا يراغ انهاء المباراة لصالح آرسنال، وجاء بهدف التعادل في الدقيقة 90 قبل إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية عن طريق اللاعب توماس هوليس.