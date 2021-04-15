/627244/مشروع-قانون-نقابة-المهندسين-والتعليم-على-طاولة-الشيوخ-الأحد-المقبل

يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة الأحد المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، والشئون المالية والإقتصادية والإستثمار، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.

قانون التعليم كما يناقش تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانوةن التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. هذا وقد حصل موقع دوت الخليج علي نص تقرير لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، الرافض لتعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981، والذي يستهدف تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات. وبحسب القانون المرفوض ويحتسب المجموع الكلى على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات فى نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة ويتيح مشروع القانون للطالب بأن يقوم بأكثر من محاولة فى امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، كما يسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة الكترونيا من خلال نظام التابلت، وبموجب المشروع يحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم والباقى برسوم دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان أكثرمن مرة ويسمح مشروع القانون بعودة نظام التحسين فى بعض المواد بمقابل رسوم لاتجاوز خمسة الاف جنيه على المادة الواحدة.

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