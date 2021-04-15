سعد الصغير ينهار على الهواء خلال برنامج شيخ الحارة..فيديو

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انهار الفنان سعد الصغير، على الهواء أثناء حواره مع الاعلامية إيناس الدغيدي في شيخ الحارة والجريئة، بعدما طلبت منه التعليق على سؤالها الذي جاء كالآتي: “سعد الصغير اتكسر بعد أمه؟”.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنان سعد الصغير على سؤال إيناس الدغيدي، بعدما دخل في حالة هيستيرية من البكاء، حيث انهمرت دموعه حينما سألته إيناس الدغيدي عن مدى إشتياقه لوالدته.

سعد الصغير ينهار على الهواء

علق سعد الصغير على رحيل والدته، قائلًا: “اتكسرت واتوجعت..قاعد وبضحك بس جوايا حاجة تانية كان ليا ظهرك ومكنتش بخاف من اي حد دلوقتي اتكسرت فعلا ولا ابن ولا زوجة ولا اي حد هيعوض مكانها”.

وتابع “الصغير”: :كانت هي الي بتستنى ظهوري على الشاشية وتلم الناس تقولهم سعد ابني طالع انهاردة على التليفزيون..لما كانت امي عايشة كنت ببقى فرحان وانا رايح أي برنامج”.

جاء ذلك خلال حوار ثرى بين الفنان سعد الصغير، والمخرجة إيناس الدغيدي، بشأن عدد من الأسرار في حياة سعد التي يكشفها للمرة الأولى من خلال برنامج شيخ الحارة والجريئة.

برنامج شيخ الحارة والجريئة

تقدم المخرجة إيناس الدغيدي تجربة تقديم برنامج شيخ الحارة للعام الثاني على التوالي بعد توقف الإعلامية بسمة وهبة عن تقديمه بعد الموسم الثالث منه.

الجدير بالذكر، أن برنامج شيخ الحارة والجريئة يعتمد على استضافة مجموعة من ألمع نجوم الوسط الفني والرياضي والإعلامي في مصر، وطرح عدد من الأسئلة الجريئة عليهم وكشف المزيد من الأسرار عن حياتهم والمواقف التي مروا بها على مدار مشوارهم المهني، وآرائهم في مختلف القضايا.