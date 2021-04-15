/627250/الزمالك-يستعيد-غياباته-أمام-الأهلي-تفاصيل

شارك لاعب الزمالك عبدالله جمعه مع فريقة في مران الفريق اليوم، بعد غيابة عن مباراة الفريق أمس في بطولةكأس مصر أمام حرس الحدود، والذي عان من شد في العضلة الضامة والتي ابعددته عن صفوف الفريق في مباراتة الأخيرة وتدريباته مع الفريق.

شارك عبد الله في المران الجماعي للفريق اليوم الخميس بصورة طبيعية، ليصبح جاهزا من الناحية الطبية لمباراة القمة امام الأهلي القادمة، المقرر لها الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري الممتاز، من الجولة الرابعة عشر من الدوري.

حقق فريق القلعة البيضاء امس الفوز علي حرس الحدود في لقاء الدور الـ 32 من بطولة كأس مصر، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف، وشهد علي اللقاء العديد من غيابات الزمالك في صفوف الفريق، علي استاد السويس الجديد.