سياحة الشيوخ: مدينة الذهب تمهد لعودة السياحة العالمية لمصر

جدة - نرمين السيد - قال النائب محمود القط، أمين سرلجنة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ، إن اكتشاف المدينة الذهبية المفقودة تحت الرمال، والتى كانت تسمى "صعود آتون، بمثابة اكتشاف أثرى فريد من نوعه يؤكد أن الأقصر ما زالت بها الكثير من أسرار وحضارات الأجداد لا نعرفه، ويعد لهذا الاكتشاف أهمية خاصة، فى ظل ما يعانى منه العالم من انكماش بسبب جائحة كورونا.





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