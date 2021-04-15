أول ظهور للشهيدين شادى مجدى ومحمد جودة فى الاختيار 2

جدة - نرمين السيد - وخلال الحلقة اندلع شجار بين جودة، والضابط حنفى جمال، بسبب التلفزيون، حيث أظهر الأخير فكره المتشدد، قائلا: "مبيعجبنيش اللى بيتقدم عليه".

الشهيد الرائد محمد محمد جودة

وكان الضابط محمد جودة، هو أول من استشهد فى فض اعتصام رابعة العدوية، حيث كان يعتلى إحدى المدرعات، ممُسكًا مكبر صوت، مناديًا فى المعتصمين بالمغادرة من طريق الخروج الآمن، لتباغته رصاصة الغدر، ويلقى ربه شهيدا.

وكان الشهيد ضابطا من طراز فريد، داخل العمليات الخاصة، حيث أبدى جاهزية منقطعة النظير فى المشاركة فى عمليات أمنية حساسة ومعقدة، وأبلى فيها بلاء حسنا، وكان آخرها، المشاركة فى عملية فض اعتصام جماعة الإخوان الإرهابية فى رابعة، حيث استشهد هناك، وكان أول شهيد للشرطة هناك.

الشهيد المقدم شادى مجدى

أما الشهيد المقدم شادى مجدى، فاستشهد أيضا خلال أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة، ليمثل استشهاده حلقة من حلقات البطولة والفداء، التى قدمها رجال الشرطة.

وشارك "شادى" فى تأمين منشات حيوية فى مختلف الأحداث التى شهدتها البلاد عقب أحداث 2011، كما كان حاضرا فى تأمين محاكمة الرئيس الراحل حسنى مبارك، عام 2012.

ولد الشهيد عام 1981، وتخرج من كلية الشرطة عام 2004، والتحق بالعمليات الخاصة، لما كان يتمتع به من قوة بنيان ورباطة جأش، وتزوج "شادى" قبل استشهاده ورُزق بـ"فريدة".