الكنيسة القبطية تنعى مكرم محمد أحمد

جدة - نرمين السيد - نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى، وفاة الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال ونقيب الصحفيين الأسبق، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم ‏الإعلام السابق، والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب السابق، والذى وافته المنية اليوم بعد مسيرة صحفية ووطنية حافلة، جعلته يحسب أحد رموز الصحافة المصرية، وأستاذًا لأجيال من الصحفيين الذين تعلموا على يديه أصول المهنة وحب الوطن والإخلاص له.





وجاء فى البيان الذى أصدرته الكنيسة: "كما كان من الكُتَّاب المهتمين بوطنية الكنيسة المصرية ودورها الفعال فى حفظ الوطن عبر تاريخه المجيد، نصلى أن يرحم الله الفقيد، طالبين أن يمنح أسرته وكل محبيه صبرًا وعزاءً".

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