أسرة الكاتب مكرم محمد أحمد تقرر إقامة العزاء أمام منزله السبت المقبل

قررت أسرة الكاتب الصحفى الراحل مكرم محمد احمد إقامة العزاء الخاص به يوم السبت المقبل فى سرادق أمام منزل الأسرة

تجدر الإشارة إلى أن الراحل مكرم محمد أحمد، هو نقيب الصحفيين المصريين الأسبق والأمين العام لاتحاد الصحافيين العرب ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، من مواليد 25/06/1935، وبالتحديد من مواليد مدينة منوف بمحافظة المنوفية، وحاصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة من جامعة القاهرة عام 1957، وبدأ عمله الصحفى كمحرر بصحيفة الأخبار ثم مديرا لمكتب الأهرام بالعاصمة السورية دمشق، ثم مراسلا عسكريا باليمن عام 1967 ورئيس قسم التحقيقات الصحافية بالأهرام، وتدرج حتى وصل لمنصب مساعد رئيس التحرير ثم مديرا لتحرير الأهرام.

بعد ذلك وفي العام 1980 شغل مكرم منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال ورئيس تحرير مجلة المصور ونقيب الصحافيين من عام 1989 حتى عام 1991 ومن عام 1991 حتى عام 1993.